Manny Cruz: “‘Tu Cara Me Suena’ marca un antes y un después en mi carrera y emocionalmente”

Exclusiva

De las cuatro galas ganó dos, una interpretando a David Bisbal y la otra a Mario Domm, pero más allá de llevarse el primer lugar y un cheque para UNICEF, la fundación por la que compite, Manny Cruz asegura que: “‘Tu Cara Me Suena’ marca un antes y un después en mi carrera”.

¿Por qué? Porque le permitió salir de su zona de confort, descubrir que sí sabe imitar, que existen técnicas vocales y de baile que no conocía, y sobre todo, que hay un público más grande que el suyo de República Dominicana que también lo ama, los que lo descubrieron, y los que él descubrió con el reality de los domingos de TelevisaUnivision.

En exclusiva hablamos con el cantautor de la sonrisa eterna, después de su segundo triunfo, en donde nos cuenta, por qué ahora comienza a ver todo diferente.

Manny Cruz y Michael Stuart son Camila. Foto: TelevisaUnivision

-Ganaste finalmente con tu Mario Domm pese a que estabas preocupado porque solo era canto…

Manny Cruz: Así es, muy contento, extremadamente contento que los jueces y a mis compañeros les haya gustado esta interpretación de Mario Domm, y todo el feedback recibido en las redes sociales que fue una locura, de verdad me llena de mucha, mucha alegría. Una agrupación que admiro con todo mi corazón, y esta canción es muy especial para mí, tiene un lugar bien importante en mi corazón. Yo no me lo esperaba, y se lo dije a esta gente, uno siempre trata de hacer lo mejor para que sea algo digno, para la persona que lo está haciendo, pero como que yo no me imaginé que iba a ser el ganador de la noche, para nada. Con Bisbal yo dije: “Bueno si me va bien, quizás yo puedo tener una oportunidad”, pero con Camila quizás no porque los compañeros tenían unas performance chula, Dios trabaja así, y gracias a él salí ganador esta noche, en esta cuarta gala.

-¿Sentías presión de hacer este dúo con Michael Stuart, alguien que es tu amigo, pero a la vez es uno de los tops de la competencia y directa contigo?

Manny Cruz: Yo no consideraba que era una competencia directa con él, más bien nos complementamos para que tanto él, como yo, pudieramos brillar. Él fue mi complemento esa noche, yo entiendo que si yo no lo hubiese tenido a él ahí, con esa armonía que me hizo y todo, no hubiese quedado igual, él ayudó a que yo sonara mejor y viceversa, éramos aliados.

-¿Qué significa para ti ser 2 veces ganador dentro de ‘Tu Cara Me Suena’?

Manny Cruz: Una locura total, estoy muy agradecido, no me lo creo… Me tambaleó un poquito ahí en la segunda y la tercera gala, tratando de hacer lo mejor y buscarle la vuelta a cada personaje, y estudiarlo aún mucho mejor, y creo que en esta cuarta gala tuvo sus frutos.

Manny Cruz como David Bisbal. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué estás aprendiendo en ‘Tu Cara Me Suena 2’?

Manny Cruz: Wow, tú sabes que he aprendido muchísimo, de todo un poco, pero creo que a nivel vocal he aprendido mucho con coach como Sandra y con Clau mucho, porque me han dado tantas técnicas que yo quizás no tenía, no estaba en mi radar… Con mis compañero también, todo lo que he recibido de ellos, el amor, el cariño tan grande, con la producción tan maravillosa que ha sido con nosotros, y he aprendido de todo un poco, hasta cómo hacer hasta lo de las prótesis. He aprendido un sin número de cosas que yo quizás no manejaba. Lo que sí te puedo decir es que este proyecto, ‘Tu Cara Me Suena’, va a marcar un antes y un después en mi carrera, y también emocionalmente por conocer tanta gente maravillosa pues yo creo que eso a quién no le puede cambiar la vida.

-¿Crees que esta exposición ha ayudado al crecimiento de tu carrera?

Manny Cruz: Yo pudiera decirte por los comentarios que he leído en las redes sociales como que la gente está, la gente no yo, como que no sabía que quizás eras tan versátil, no estoy diciendo que soy tan versátil, pero sí me he salido de mi zona de confort, y he hecho cosas que quizás yo no sabía que podía, tanto a nivel vocal, como a nivel también coreográfico. Estaba viendo el videito de Juan Luis de la segunda gala, me quedé también hasta yo mismo como que un poquito impresionado, no sabía que yo podía imitarlo, yo nunca he hecho así que con los amigos míos: “Ay voy a imitar a tal”. No sabía que yo quizá tenía ese poquito de sangre imitadora por así decirlo, me he salido de mi zona de confort en todo el sentido de la palabra y estoy muy contento de que quizá Dios también me haya dado el talento para hacer otras cosas aparte de lo que ya usualmente hago.

–¿Qué le dices al público que te está apoyando tanto?

Manny Cruz: Este programa, ‘Tu Cara Me Suena’, no se ve en mi querida República Dominicana, no pensé que iba a tener tanta incidencia por así decirlo en el público que me sigue a mí, porque ya que ellos no pueden ver toda la gala, y tienen que esperar al día siguiente a que yo ponga un videito o algo, pero ver el feedback y el apoyo tan como masivo, que me apoyan, que incluso si me va mal esa noche como que tratan de justificarlo: “Sí pero te fue mal, pero tú eres como quiera”… Eso llena a uno como de mucha satisfacción, hacen sentir muy bien, trato de leer alguno de sus comentarios, de verdad que le doy muchísima gracias a a toda la comunidad dominicana tanto aquí en Estados Unidos, como en mi querida quisqueya y a todas las otras nacionalidades de verdad gracias.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A MANNY CRUZ EN VIDEO:

