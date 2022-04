Camila Cabello se pronuncia sobre su salida de Fifth Harmony en su nuevo tema

Camila Cabello no dudó en hacer referencias muy claras a su polémica salida del grupo Fifth Harmony, que se produjo en 2016, en su nueva canción ‘Psychofreak’ en la que hace colaboración con Willow, la hija de Will Smith.

De forma más concreta, la ex de Shawn Mendes quiso zanjar los rumores que han venido apuntando a la supuesta mala relación que existiría entre sus integrantes, a quienes en realidad la cantante “no culpa” de la disolución de la banda.

“Todo el mundo dice que echa de menos a la antigua yo / Pero he estado en este viaje desde los 15. No culpo a las chicas por lo que ocurrió“, reza un verso de la nueva canción de la artista de origen cubano, quien ciertamente ya había dejado claro en entrevistas anteriores que su vínculo personal con Dinah Jane, Normani, Ally Brooke y Lauren Jauregui es mucho más cordial de lo que algunos creen.

Aunque el paso de los años y la forma en que se separaron sus caminos profesionales lógicamente enfriaron su amistad, lo cierto es que Camila ya puso de manifiesto en su momento que el rencor y los malos deseos nunca han tenido cabida en la dinámica general de las exintegrantes de la banda, ni durante los tiempos de Fifth Harmony ni en la etapa inmediatamente posterior a la desaparición del grupo.

“Nunca me ha gustado el drama ni los conflictos. Siento que nos encontramos en un buen momento, las chicas y yo. Vi a Normani en la gala de los Billboard y nos pusimos al día. Le dije que estaba muy contenta por ella. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi a las demás, pero creo que ya ha pasado tiempo y vemos las cosas con distancia. Nos llevamos bien y no tenemos tiempo para este tipo de rumores“, manifestaba Camila en 2018.

La girl band marcó tendencia en la industria musical, ya sea por las letras de las canciones, los videos extrovertidos o los increíbles looks de las integrantes que también siempre daban de qué hablar.

Tras su nacimiento en el programa ‘The X Factor’ consiguieron el tercer lugar y tuvieron grandes éxitos. Fueron 5 mujeres que marcaron un antes y un después; gozaron de giras mundiales y más, pero así como todo lo que empieza tiene que terminar, la banda tuvo una fractura, y como consecuencia, la separación definitiva.

