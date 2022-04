Espeluznante: roban a punta de pistola al boxeador Amir Khan y su esposa en Londres [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El boxeador británico Amir Khan, excampeón del mundo de los pesos pesados, confirmó a través de un comunicado que el pasado lunes fue atracado a punta de pistola por dos individuos que le abordaron, a él y a su esposa Faryal, durante una salida nocturna por el barrio londinense de Leyton, en el este de la capital británica.

CCTV of the terrifying moments leading up to when Amir Khan was robbed at gunpoint. https://t.co/DBYfoXtU6D pic.twitter.com/JmN9LPCThJ — Metro (@MetroUK) April 20, 2022

De forma más concreta, los dos malhechores le apuntaron a la cabeza mientras le exigían que entregara todos los objetos de valor que llevaba encima. Finalmente, los ladrones se hicieron únicamente con su exclusivo reloj antes de abandonar la escena del crimen a toda prisa. Poco después, la Policía Metropolitana de Londres corroboraba la declaración de Khan con una breve nota en las redes sociales.

“Un hombre fue presumiblemente abordado por dos sujetos que le amenazaron con un arma de fuego, y robaron su reloj antes de huir del lugar. No se registraron disparos o heridas de ningún tipo. La policía respondió con una búsqueda por la zona y ya iniciaron las correspondientes pesquisas. En este estado del proceso no se han producido arrestos”, señaló Scotland Yard. Poor amir khan with his wife. How is this still happening on the streets of London #Amir #amirkhan #boxing #streetrobbery #crime #leyton #London https://t.co/Z68izPIn7k pic.twitter.com/p20s7qPDGK— MrNas🇵🇸 (@abdul_mughal) April 20, 2022

Tras convertirse en el púgil más joven de la historia en hacerse con una medalla olímpica -la de plata en los Juegos de Atenas 2004- Amir Khan admitió en una de sus últimas entrevistas que afrontaba una etapa mucho más tranquila y familiar de su vida; aunque descartaba, al mismo tiempo, la posibilidad de que su retirada profesional pudiera producirse a corto plazo.

“Ya tengo 35 años (de edad), y llevo mucho tiempo en este juego. Soy un hombre mayor, quiero pasar más tiempo con mis hijos y mi familia“, señalaba.

CCTV footage has surfaced of Amir Khan being robbed at gunpoint for his £72000 Franck Muller watch in East London pic.twitter.com/YQq4Casx16— UB1UB2 (@UB1UB2) April 20, 2022

También puedes leer:

– Estrella del Arsenal recibe paliza con un bate mientras intentan asaltarlo en su cochera [Video]

– Floyd Mayweather ofrece escandalosa cifra a equipo de NFL que firme al “incomprendido” Antonio Brown

– “No soy un bebé llorón”: Caleb Plant pide revancha contra Canelo Álvarez tras haber sido humillado

– Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: ¿a qué hora se desarrollará la contienda y dónde la van a pasar en EE.UU.?