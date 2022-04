Las 4 novedades que llegarán a WhatsApp en su última actualización

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dentro del llamado mundo del Metaverso, WhatsApp es, sin duda alguna, una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo pues son millones los usuarios que a diario se comunican con otros a través de este medio.

Una de las cosas por las que WhatsApp es una de las aplicaciones favoritas de la actualidad es porque se pueden enviar gran diversidad de mensajes y archivos, lo cual la convierte en una herramienta altamente funcional.

Es por ello que sus desarrolladores constantemente están realizando mejoras que llegan a los usuarios a través de las actualizaciones y próximamente llegará una nueva que traerá grandes novedades que te enlistamos a continuación.

4 novedades para WhatsApp en su nueva actualización

1) Comunidades

Son diferentes a los grupos que actualmente conocemos. En las comunidades habrá administradores que se encargarán de supervisar la comunicación global para mantener la organización.

Además, quienes integren la comunidad podrán crear y gestionar sus propios grupos internos con los que se podrán subdividir las diferentes tareas para cada usuario.

2) Reacciones

Luego de varios meses de pruebas, en próximos días estarán ya disponibles las reacciones en los chats, que serán muy similares a las de Facebook. Estas se mostrarán cuando el usuario dé un clic prolongado en un mensaje para seleccionarlo, tal y como se hace en Messenger.

Los emojis que estarán disponibles serán los de Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y el emoji de rezar, mismos que serán animados.

3) Envío de archivos de 2GB

Desde hace ya un tiempo hubo una modificación en cuanto al límite en el tamaño de archivos que se comparten en WhatsApp debido a que en próximos días, se aumentará y se podrán compartir ya distintos tipos de documentos, imágenes o videos de hasta 2GB.

4) Elevar el número de participantes en llamadas de voz

