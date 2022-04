Cadbury advierte al público sobre estafas a través de mensajes de WhatsApp

El fabricante de chocolate británico Cadbury está alertando a los consumidores sobre una estafa a través de mensajes que circulan a través de WhatsApp y otras plataformas de redes sociales.

Los mensajes que circulan en las redes sociales contienen un enlace que dice ofrecer al destinatario una cesta de chocolates gratis. En realidad se trata de una estafa de phishing que estaría diseñada para obtener acceso a datos personales.

Según el Evening Standard, la estafa parece estar vinculada a una operación de recolección de datos dentro de Rusia. Los destinatarios publicaron imágenes del enlace a una URL rusa dentro del mensaje de la supuesta promoción.

El mensaje de la estafa presenta una imagen de un huevo de Pascua morado con “Únete a la búsqueda de huevos de Pascua de Cadbury” escrito en él, según informa Express. En el mensaje ofrece gratis una cesta de chocolate de Pascua de Cadbury, señalando que hay 5,000 premios.

Para obtener el supuesto regalo de Cadbury se dirige al destinatario a un sitio web donde debe ingresar información personal.

Cadbury uso sus redes sociales para advertir a las personas que la oferta no es genuina y sugiere a los consumidores que no interactúen con ella.

“Hemos sido informados de publicaciones en circulación en las redes sociales que afirman ofrecer a los consumidores una canasta de chocolate de Pascua gratis”, informó Cadbury en un tuit.

“Podemos confirmar que esto no ha sido generado por nosotros e instamos a los consumidores a que no interactúen. Su seguridad es nuestra prioridad y actualmente estamos trabajando para resolver esto”, agregó la compañía de chocolates.

We’ve been made aware of circulating posts on social media claiming to offer consumers a free Easter Chocolate basket. We can confirm this hasn't been generated by us & we urge consumers not to interact. Your security is our priority & we’re currently working to resolve this.

La policía de Merseyside también advirtió a los consumidores sobre la promoción falsa de Cadbury en redes sociales en la que se ofrecen canastas de chocolate de Pascua gratis. “Sabemos que es difícil rechazar un chocolate gratis, pero tenga en cuenta que se trata de una estafa diseñada para obtener acceso a sus datos personales”, señaló en un tuit.

There are a number of posts circulating on social media offering free Easter Chocolate baskets.

We know it's hard to turn down free chocolate, but please be aware that this is a scam designed to gain access to your personal details. @CadburyUK are working to resolve the issue. https://t.co/eFEIrK8fsB

— Merseyside Police (@MerseyPolice) April 1, 2022