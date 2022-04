Video: Miguel Cabrera recibió la bienvenida al ‘Club de los 3,000’ por parte de sus icónicos integrantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El venezolano Miguel Cabrera ingresó en la historia de MLB este sábado tras alcanzar la tan anhelada cifra de los 3,000 hits y de inmediato, distintas leyendas latinas de las Grandes Ligas se hicieron sentir enviando sus felicitaciones a través de un emotivo video que publicaron los Tigres de Detroit.

El primero en figurar en el material audiovisual, fue su gran amigo el dominicano Adrian Beltré, quien de inmediato lo felicitó con emotivas palabras. “Miguel, felicitaciones hermano por llegar a los 3,000 hits, bienvenido al club”, expresó el exjugador de los Rangers de Texas.

El siguiente en enviar un mensaje, fue el panameño y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Rod Carew, quien al igual Beltré, lo recibió con los brazos abiertos en el emblemático club de los hiteadores.

Otros históricos expeloteros que aparecieron en el video, fueron Robin Yount, Wade Boggs, Paul Molitor, George Brett y Albert Pujols, precisamente el otro único jugador activo con al menos tres mil hits, 500 jonrones y 600 dobles (a Cabrera le falta uno).

The best to ever hit. pic.twitter.com/kegWZA6i4a— Detroit Tigers (@tigers) April 23, 2022

Por otra parte, una de las felicitaciones más emotivas que recibió el inicialista venezolano, fue momentos después del histórico imparable, y lo protagonizó su excompañero y amigo, el cubano José Iglesia, quien ahora viste el uniforme de los Rockies de Colorado y salió corriendo a abrazarlo tras la acción. #Rockies José Iglesias is one of the first to embrace Miguel Cabrera after his 3000th hit 🥺



pic.twitter.com/n6Duc4ZFkk— DNVR Rockies (@DNVR_Rockies) April 23, 2022

