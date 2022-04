Tu Cara Me Suena 2: Ninel Conde ganó convirtiéndose en hombre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ninel Conde ganó la quinta gala de ‘Tu Cara Me Suena 2’ convirtiéndose en hombre. Sí, le pasó lo que tanto temía desde que comenzó la competencia y tuvo que esconder sus curvas y su larga cabellera para ser Bad Bunny.

Angélica, Chary, Víctor Manuelle y Eden Muñoz. Foto: TelevisaUnivision

Ninel Conde, quien dejó a todos con la boca abierta con su interpretación y caracterización de Bad Banny, aunque sí ganó la gala, no fue por los jueces, sino por el voto final de Kika Edgar, quien estaba empatada con el ‘Bombón Asesino’, y de algún modo, le dio el primer lugar.

La noche comenzó con el ganador de la semana pasada, Manny Cruz, quien se convirtió en Chayanne. A diferencia de su Mario Domm, aquí le tocó cantar, bailar y no cualquier baile, sino las coreografías de unos de los latinos que más se mueve en el escenario. Los jueces se lo aplaudieron y si hasta le dieron una buena calificación 8-8-7-7.

Manny Cruz es Chayanne. Foto: TelevisaUnivision

A Manny le siguió Sherlyn quien se metió en la piel de Fey para interpretar en canto y baila ‘Azúcar Amargo’. Se lució y, como viene le dijeron los jueces, se notó que lo disfrutó de principio a fin, pero Angélica le anticipó que aunque la felicitaba, su puntaje dependería de lo que hicieran sus compañeros y así fue. A la hora de calificarla le dieron 5-3-4-4.

Sherlyn es Fey. Foto: TelevisaUnivision

El tercero fue uno de los más difíciles de la noche, Yahir haciendo a Roberto Carlos. Si bien él le había hecho un disco homenaje hace algunos años, hasta el momento el actor y cantante ha sido el más tímido en alcanzar grandes logros, en este caso tanto su caracterización, como el tono de voz y hasta la dialéctica la consiguió y se volvió a llevar un 10 de la jueza y coach del show de Univision, Angélica Vale.

Yahir es Roberto Carlos. Foto: TelevisaUnivision

Helen Ochoa, quien nos sorprendió la semana pasada en su Joan Sebastian, ahora también lo hizo con un gran desafío: Meghan Treiner. Nuevamente bailó, cantó y hasta batalló con un tono de voz totalmente diferente al de ella. La puntuación fue muy despareja entre los jueces que le dieron 4-5-8-8.

Helen Ochoa es Megan Trainor. Foto: TelevisaUnivision

Llegó uno de los momentos más sublimes de la noche y de la competencia, Kika Edgar, que al igual que Michael Stuart, muchos se preguntan por qué nunca han salido ganadores. A ella le tocó una dificilísima Aida Cuevas. No solo salió victoriosa en su interpretación, sino que superó hasta a la propia artista. Por lo que los jueces le dieron 7-10-10-10.

Kika Edgar es Aida Cuevas. Foto: TelevisaUnivision

El ganador de cada semana de ‘Tu Cara Me Suena 2’, que nunca gana. Así es aunque no se entienda, en la tabla acumulada Michael Sturart, siempre está en el primer lugar, pero cada semana no termina triunfando. Y esta, aunque para muchos compañeros fue una gran noche, para los jueces no. Pues sintieron que su Pitubull, aunque fue brillante, no superó a ninguna de sus actuaciones anteriores. Y se llevó 3-7-3-3.

Michael Stuart es Pitbull. Foto: TelevisaUnivision

Christian Daniel, de Justin Bieber saltó a Ricardo Montaner y hasta el propio cantante lo sorprendió con un mensaje. ¿Cómo lo hizo? Brillante como cada una de sus galas anteriores. Sin embargo, una vez más los jueces no le hicieron justicia a la hora de calificarlos, y aunque Charytín lo aplaudió de pie, le dieron 6-4-5-5.

Christian Daniel es Ricardo Montaner. Foto: TelevisaUnivision

El final de la noche sin duda fue el plato fuerte, el más esperado y el que más intrigas despertaba, ¿por qué? Porque desde que comenzó la competencia, Ninel Conde manifestó su terror de que le tocara interpretar a un hombre, y no solamente había llegado ese momento, sino que tuvo que esconder sus curvas, su tono de voz, su cabellera y ¡rapear! a lo Bad Bunny.

Lo hizo de maravillas y los jueces se lo dejaron saber con muy buena calificación 9-6-9-9. Sin embargo, no las mejores y no le alcanzó para ganar. Quienes ayudaron a que lo consiguiera fueron los votos de Yahir y Michael Stuart. Pero sobre todo, como te dijimos al principio, el de Kika Edgar, quien era la ganadora para los jueces y en el momento de darle sus dos votos ambas estaban empatadas, por lo que le dio el triunfo a costa del de ella.

Ninel Conde es Bad Bunny. Foto: TelevisaUnivision

En esta quinta gala ya la situación de los jueces se puso difícil hasta entre ellos mismos, en más de una oportunidad Ana Brenda Contreras, presentadora del show junto a Rafael Araneda, debió intervenir porque no se ponían de acuerdo, en especial Angélica Vale, quien también es la coach de los participantes y comparte la preparación durante toda la semana, con Víctor Manuelle.

Sin embargo, luego de conocerse al ganador, vamos a lo que será la semifinal, el anteúltimo show de la segunda temporada de ‘Tu Cara Me Suena 2’, donde: Sherlyn será Belinda; Michel Stuart será Celia Cruz; Christian Daniel interpretará a Nicky Jam; Helen Ochoa debería meterse en la piel de Jenni Rivera, quien además es la madre de su mejor amiga Chiquis; Manny Cruz será Franco de Vita; Yahir Ferh de Maná; Kika Edgar será Katy Perry y Ninel Conde será Margarita la Diosa de la Cumbia.

REVIVE AQUÍ LA ACTUACIÓN DE NINEL CONDE COMO BAD BUNNY:

