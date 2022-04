Desgarrador: Jada Pinkett Smith revivió un doloroso momento y rompió en llanto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Jada Pinkett Smith recordó el doloroso momento cuando Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, se lanzó desde un rascacielos en Nueva York, el pasado mes de enero. La modelo tenía 30 años y hasta el momento se sigue siendo tratado el caso como suicidio debido a una presunta carta de despedida que ella le habría dejado a su madre.

El motivo de sus lágrimas fueron por uno de los invitados que tuvo en la Red Table Talks, pues se trataba de la mamá de Kryst con quien revivió el doloroso momento. Tras este hecho, su hija Willow Smith se vio en la necesidad de consolarla en medio del programa.

El episodio todavía no ha salido, aunque en la cuenta personal de Instagram de Pinkett compartió parte de lo que fue el encuentro. En el audiovisual que dura casi dos minutos, se aprecia el conmovedor momento que se vivió tras este trágico suceso que recorrió el mundo.

Tras el regreso con su hija y su madre Adrienne en el mencionado programa, relató que por el momento no dirá nada de lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock en la pasada entrega de los Premios Oscar. Sin embargo, no está del todo descartado que más adelante haga un pronunciamiento mucho más amplio sobre lo sucedido aquella noche.

“Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el momento preciso”, indicó la actriz.

Hasta el momento todo está bastante reciente y sensible desde distintos puntos de vista, por lo que esperaría que todo termine de agarrar su curso para hablarlo, pues el programa consiste en debatir cualquier tipo de temas. View this post on Instagram A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

Muchos resultaron sorprendidos, pues esperaban que el motivo de su llanto tuviese algún tipo de vinculación con su esposo por todo lo que ha ocurrido desde el pasado 27 de marzo. Fue aquel domingo donde el actor estadounidense tuvo un comportamiento un tanto agresivo, la pareja se ha visto envuelta en una serie de escándalos.

