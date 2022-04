Andrea Legarreta renunció al programa Hoy, en el pasado y hoy cuenta la razón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrea Legarreta habló para el programa “Con Permiso” conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa. La famosa conductora del Programa Hoy dejó ir ahí una fuerte declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, y es que en alguna ocasión, asegura, quiso renunciar al programa, porque no siempre ha sido fácil estar ahí.

Recordemos que Andrea Legarreta lleva alrededor de 30 años al frente de este programa, el cual la ha convertido en una de las conductoras más queridas y rentables de la televisión matutina en México. Eso sí, hay que señalar que a muchos les parece extraño que aún cuando junto a ella también conduce Galilea Montijo, la cadena confíe más en ésta última para ponerla a la cabeza de otros programas como conductora única y principal. Tal es el caso de Pequeños Gigantes, entre otros.

Pero ojo que Andrea no sólo pensó en renunciar, sino que puso su renuncia literal. Todo, según comentó, debido a la mala relación que sostenía con Roberto Romagnoli, quien para ese momento era el productor del matinal de Televisa.

Según contó la conductora, a ella particularmente no le gustaba la forma de producir del programa de éste, ni cómo trataba a su gente. Decidió entonces que el programa no tenía porqué cambiar sólo por ella, así que decidió irse.

La declaración de Legarreta: “No me gustaba la forma de producir de alguna persona… de Romagnoli no me gustaba ni el trato hacia su gente y varias cosas que no me gustaban y bueno dije: ‘El programa no tendría porque cambiar por mí, yo soy un elemento más‘“.

Su renuncia, por otra parte, no se hizo efectiva porque al parecer Romagnoli renunció y en su lugar quedó Carmen Armendáriz, y desde entonces, según expone el portal Estilo Musa de México, Andrea Legarreta quedó con la conductora titular de Hoy.

En la actualidad el programa está en las manos de Andrea Rodríguez, que quedó a la cabeza del mismo tras el fallecimiento de su hermana Magda Rodríguez, en noviembre del año 2020.

