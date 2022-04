Chiquinquirá Delgado reveló importantes detalles de su relación amorosa con el periodista Jorge Ramos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El periodista Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado sostienen una relación sentimental desde el año 2011, y pese a la complejidad que existe en las ocupaciones de ambos por diversos compromisos laborales, han logrado ir robusteciendo con el pasar de los años que han estado viviendo juntos. Además, los dos llevan una amplia organización debido a que tienen hijos con parejas que tuvieron en el pasado, aún así les dedican el tiempo que cada uno se merece.

“Siempre está muy pendiente de las fechas especiales, porque sabe que si no le sale el regaño. Ha aprendido con el tiempo que tenemos juntos a leerme y saber que soy una mujer de detalles, me encanta que me sorprendan y que las fechas especiales se celebren”, dijo la modelo a People en Español.

La venezolana aprovechó para aclarar que aunque él se ve bastante serio y rudo mientras está realizando sus labores periodísticas, en la casa es completamente diferente y que además ocurre exactamente lo mismo en lo íntimo.

Ramos de 64 años ve en su pareja algo más que su compañera de vida, pues aseguró que al mismo tiempo han aprendido a entenderse.

“Es mi compañera de vida, no solamente por la gran familia que tenemos en todo sentido, sino porque lo conversamos todo y nos entendemos bien… He encontado a quien me conoce más que nadie”, señaló a la revista.

La pareja tiene más de una década juntos, aún así, no tienen hijos en común. Sin embargo, cada uno tuvo en sus relaciones sentimentales anteriores. Ramos tiene Paola de 34 y a Nicolás de 23, mientras que Chiquinquirá tiene Marielena de 29 y a Carlota de 11 años. View this post on Instagram A post shared by Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)

“La relación de Jorge con mis hijas es maravillosa. Mi hija mayor lo ve como un amigo, un cómplice, y Carlota tiene una relación con él muy cercana, muy íntima y eso me conmueve y como mamá me da también mucha tranquilidad. Aunque él no sea su padre biológico tienen esa cercanía y ese tipo de relación”, reseñó People en Español.

“Los roles como papá y mamá la verdad que nos absorbe mucho tiempo, pero siempre nos robamos dos o tres días y nos escapamos a algún lugar para intentar desconectarnos y conversar, ponernos al día, descansar realmente”, dijo la animadora de 49 años al hablar sobre llevar las relaciones como padres que son ambos.

