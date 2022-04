Estos son algunos invitados y exigencias de la vestimenta para la boda eclesiástica de Francisca Lachapel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Francisca Lachapel está cerca a celebrar su boda eclesiástica con el empresario Francisco Zampogna, es lo que se puede apreciar debido a que recientemente el experto en moda Jomari Goyso le realizó una despedida de soltera, pues cuando se casó por el civil no pudo tener una.

“Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Él siempre ha querido casarse por la iglesia, son personas que son muy por la ley, en lo correcto y a mi me encanta. Y ahora llega Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”, reveló Lachapel a People en Español.

La conductora ha querido mantener en secreto la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia, pues pudiese ser para tener un evento más privado y así compartir con los seres queridos más cercanos a la pareja. Al menos es lo que muchos esperan muchos esposos al querer revelar el día para que los medios de comunicación no estén al tanto.

Así como lo han hecho con la fecha, tal es el caso con la lista de invitados y es que tampoco se conoce. Sin embargo, el exconductor de ‘Despierta América’, Alejandro Chabán dijo: “Me acaban de acordar de que literalmente estamos en la cuenta regresiva para la boda de mi querida Francisca, así que acabo de decidir que yo arranco con mi detox de 7 días el día de hoy”.

El venezolano resulta ser un amigo bastante cercano a la novia, la cercanía existe desde que ella ganó el concurso de Nuestra Belleza Latina 2015.

Tras el pronunciamiento de Chabán, la actriz y cantante mexicana Sherlyn manifestó que aunque no fue invitada a la boda por la iglesia de Francisca Lachapel con Francisco Zampogna, ella igualmente se unirá al reto de detox que dura una semana y ayuda a adelgazar. View this post on Instagram A post shared by Yes You Can!® (@yesyoucan)

Ana Patricia en medio de una pausa publicitaria en ‘Despierta América’ reveló que existen ciertas exigencias en cuanto a la vestimenta para asistir a la boda y es que algunos deberán ir con un color en específico y formales. Además, la invitación no se le puede entregar a otra persona.

“El hotel es bien finolis y aparte, ¿sabes qué nos dijo Fran? Que tenemos que llevar ropa que si de tal color, que si de etiqueta formal, de gala… No se puede pasar la invitación, no es transferible”, agregó Ana Patricia.

