Francisca Lachapel padece un “problema” en los pies que en ocasiones la obliga a usar zapatos cerrados

La presentadora dominicana Francisca Lachapel dijo que sufre de una condición en su piel en la parte de los pies que en diversas oportunidades se ve en la obligación de usar únicamente zapatos cerrados. A su vez, explicó que esta circunstancia hace que ella pueda arruinar el outfit del día tras no poder utilizar sandalias ni tampoco otro modelo de calzado que sea abierto.

En ‘Despierta América’ reveló que sus talones tienen un problema y podría tratarse de la coloración y es que la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina 2015’ asegura que usa cremas pero al parecer no ha podido dar con la solución.

Si bien es cierto, esta parte de los pies cuando presenta este inconveniente no lucen, es por ello que explicó el motivo de utilizar los zapatos cerrados donde no se le vean los talones, y así evitar sentir alguna incomodidad al momento de estar en la calle.

“A veces absorbe toda la crema y se sigue viendo seco“, explicó Lachapel.

“Yo soy consciente de eso y yo me pongo mucha crema, y cuando no me convence ando con esa parte del pie cerrado como con estos zapatos“, agregó la dominicana mientras daba como ejemplo el tipo de calzado que llevaba puestos en ese momento.

Despedida de soltera

Hace una semana Lachapel fue sorprendida por un su amigo Jomari Goyso tras haber llegado a la casa de ella y hacerle cancelar sus planes para ese día, y es que el asesor de imagen llevó consigo una venda para cubrirle los ojos y llevársela hasta un lujoso restaurante en Miami, Florida, donde amistades cercanas de Francisca la estaban esperando para festejar. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

La presentadora ha sido bastante discreta con la fecha de su boda eclesiástica y es que solo se conoce que será dentro de pocos días porque así lo han dejado ver en el programa ‘Despierta América’. Por su parte, Jomari Goyso dejó en claro en sus redes sociales que están en cuenta regresiva para la #bodazampogna.

El empresario italiano Francisco Zampogna y Lachapel se casaron por el civil en el año 2019 en Florida. Sin embargo, para ese momento ella no pudo tener una despedida de solteras y en esta ocasión Goyso no lo quiso dejar pasar por alto.

