Johnny Depp le pidió a Amber Heard que lo cortara y bebiera su sangre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Johnny Depp regresó al estrado por cuarto día y se enfrentó a un nuevo contrainterrogatorio por parte de los abogados que representan a Amber Heard en su demanda por difamación de $50 millones en su contra.

En cada nueva sesión siguen saliendo a la luz detalles de su vida en común y en un testimonio dramático que brindó Johnny habló sobre un suceso que ocurrió en julio de 2016, dos meses después de que su ex solicitara el divorcio, y que había dado mucho de qué hablar en los últimos meses.

El actor, de 58 años, reconoció ante la Corte que le suplicó a Amber que lo cortara y se bebiera su sangre porque su sangre “era lo único que no tenía”.

“Estaba bastante confundido en ese momento, ya que todas las noticias eran sobre el hecho de que supuestamente había hecho todas estas cosas horribles”, explicó Depp añadiendo que utilizó ese recurso con la esperanza de poder convencer a Amber para que se retractara de lo que había dicho desde su separación, refiriéndose a las acusaciones de violencia doméstica que ella había realizado.

“Me reuní con ella con la esperanza de que se retractara de sus mentiras. Me había quitado todo. Mis hijos no podían escapar de lo que estaba pasando”, señaló.

En aquel momento, el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ sentía que su entonces esposa se lo había arrebatado todo y lo único que le quedaba por perder era su propia sangre.

“[Le dije] Eso es lo que quieres hacer. Si quieres mi sangre, tómala. Ella me respondió que no, y le dije: ‘Si no vas a tomarla, esto es lo único que me queda’. Si ella no lo iba a hacer, lo habría hecho yo mismo. Estaba hundido. Estaba destrozado”, recordó Johnny Depp.

“La única respuesta era: ‘Adelante, córtame, eso es todo lo que me queda por darte'” Johnny Depp

El actor insiste en que Amber no corrió peligro en ningún momento durante su encuentro y que sus acciones no podían interpretarse como una amenaza porque lo único que quería era “derramar” su sangre.

Ese mismo día el tribunal también escuchó una llamada telefónica entre Johnny y Amber, que él sostiene que tuvo lugar entre mayo y julio de 2016. En el audio, se puede escuchar a la actriz recordándole que ella también había perdido su reputación después de que él le sugiriera que emitieran un comunicado conjunto para “sacar del ojo público” su divorcio.

“No tienes ni idea. Me han quitado hasta la última pizca de credibilidad y lo han hecho de forma deshonesta”, le reprochó entonces ella.

En otro momento de la llamada, la estrella de ‘Aquaman’ parece abordar la última discusión que mantuvieron, durante la que afirma que su entonces esposo la golpeó con un teléfono en el rostro, para recordarle que en aquel momento decidió no denunciarlo.

“No llamé a la policía. No les di ninguna declaración, intentaba protegerte… La última vez que las cosas se salieron de control entre nosotros, pensé de verdad que iba a perder la vida”, le aseguró Amber, a lo que él respondió: “Yo perdí un dedo y me lanzaron una lata de refresco a la nariz”.

A lo largo de la conversación Amber también lo retó a que tratara de presentarse como una víctima de malos tratos diciéndole: “Cuéntale al mundo que tú, Johnny Depp, un hombre, eres una víctima de violencia doméstica y verás cuánta gente te cree o se pone de tu lado”.

Tanto Heard como Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​desde 2015-2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

El juicio comenzó el pasado 11 de abril y se espera que el recorrido en el condado de Fairfax, Virginia, dure seis semanas. Depp continúa testificando y Heard aún no ha subido al estrado.

Sigue leyendo: Johnny Depp admite haber consumido drogas con Marilyn Manson

– Johnny Depp acusa a Amber Heard de dejar heces humanas en su cama: “Fue grotesco”

– Exesposa de Johnny Depp casi fue despedida de ‘Aquaman 2’ por su pésima relación con Jason Momoa

– Megan Fox y Machine Gun Kelly están comprometidos: “Dije que sí y luego bebimos la sangre del otro”