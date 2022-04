LaGuardia Community College lanza programa para certificar especialistas de emergencias en salud mental

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LaGuardia Community College lanzó un nuevo programa de capacitación para abordar la escasez y los nuevos desafíos en los servicios de salud mental en la ciudad de Nueva York, que se han visto exacerbadas por la pandemia de COVID-19.

Este nuevo programa creará una fuerza laboral diversa, capaz de brindar atención de salud mental culturalmente competente, ofrecer oportunidades de empleo muy necesarias y proporcionar una entrada al campo de la atención médica para quienes no tienen un título universitario.

Luego, los aprendices se preparan para obtener la certificación de especialista en pares del estado de Nueva York. La primera cohorte está en marcha, y los estudiantes iniciarán sus prácticas el próximo mes.

En principio, se reclutarán 150 residentes de los vecindarios más afectados por el COVID-19 para el programa, para encontrar personas que puedan relacionarse estrechamente con otras personas en su comunidad y agregar la diversidad tan necesaria a la fuerza laboral de salud mental de Nueva York.

Programa gratuito

El acceso a este programa de capacitación es gratuito para los aprendices, gracias al financiamiento de $1.6 millones por cuatro años de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), con fondos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

“Estamos orgullosos de ayudar a las comunidades a abordar las necesidades urgentes de profesionales de la salud mental acreditados y bien capacitados”, dijo el presidente de LaGuardia Community College, Kenneth Adams.

El programa de capacitación de especialistas de pares en salud mental de ocho meses de LaGuardia incluye aprendizaje en el aula, seguido de una pasantía en un socio empleador, por ejemplo, NYC Well: la línea directa de apoyo de salud mental de NYC las 24 horas, los 7 días de la semana, CASES, el Instituto para la Vida Comunitaria, Goodwill, The Bridge , Visiting Nurse Service of New York y Baltic Street AEH, Inc.

“El Programa de capacitación de especialistas en pares de salud mental me está ayudando a comprender mis traumas pasados ​​y me ha convertido en un mejor oyente. La gente está pasando por mucho en estos días y, a veces, solo necesitan que alguien los escuche sin juzgar”, dijo Leslie Flores, de 45 años, quien hará una pasantía en Baltic Street, un centro dirigido por pares.

¿Cómo participar?

Las clases comienzan el 16 de mayo de 2022 para la próxima cohorte del Programa de capacitación de especialistas en pares de salud mental. Para elegibilidad y más información visite laguardia.edu