¿Por qué dejaron en libertad nuevamente al acusado de dispararle 22 veces a Diamond Álvarez por la espalda en Houston, Texas?

Un error en el sistema de geolocalización (GPS) del monitor de tobillo del sospechoso de dispararle en al menos 22 ocasiones por la espalda a la adolescente Diamond Álvarez en Houston, Texas, habría llevado a que una jueza le otorgara nuevamente la libertad bajo fianza.

Frank De León, de 17 años, salió bajo libertad condicional la semana pasada por segunda ocasión, luego de pagar una ínfima parte de la suma de $250,000 que le impuso Hazel Jones.

Por no tener historial criminal previo, al joven ya se le había otorgado ese privilegio, justo después de que fuera arrestado bajo cargos de asesinato en primer grado por el ataque a Álvarez, de 15 años y con quien mantuvo una relación sentimental.

En la audiencia previa, el monto de fianza establecido había sido el mismo.

El muchacho fue detenido nuevamente el lunes de la semana pasada luego de que su aparato GPS, parte de las condiciones de fianza, alertara de que había abandonado el arresto domiciliario.

La familia había alegado que De León había salido con ellos a la iglesia, pero los Alvarez indicaron que el espacio estaba cerrado los lunes.

Finalmente, Jones reinstaló el derecho a fianza para el acusado luego de que la compañía de monitoreo admitiera una falla en el sistema.

De León salió en libertad acompañado de parientes.

Ante esto, Abel Álvarez hermano de la víctima se le acercó molesto con la intención de atacarlo, por lo que la jueza alertó a personal de seguridad en el recinto.

Blanca Mejía, la tía de Diamond, expresó tras el encuentro en el tribunal: “A él le dan oportunidad tras oportunidad”.

“Está claro que nosotros no podemos depender en ese monitor de tobillo”, expuso.

“Ese monitor de tobillo no provee ninguna seguridad para nosotros. Si está fallando no es seguro para nosotros”, puntualizó.

No es la primera vez que los parientes de Diamond cuestionan el beneficio de libertad bajo fianza al sospechoso. Incluso, han denunciado amenazas por parte de allegados al joven.

En enero pasado, cuando fue liberado por primera vez, la madre Anna Machado, se mostró indignada por la decisión.

“El no se merece fianza. Yo no lo creo”, declaró la mujer en ese momento

“Yo no pienso que eso está bien. No me importa si no tiene récord criminal. No me importa”, continuó.

“Lo que sea que hizo, la manera en la que ejecutó a mi hija, y él está caminando por las calles como si nada y burlándose de la gente. ¿Qué clase de animal es ese?”, expuso.

“El ni siquiera merece una fianza cuantiosa. El ejecutó a mi hija”, insistió.

Los fiscales alegan que De León estaba empacando bolsas para huir de la jurisdicción y tenía una maleta y ropa sobre su casa cuando fue detenido por oficiales del Departamento de Policía de Houston.

La noche del tiroteo, el muchacho había citado a Diamond para hablar sobre su relación. La chica lo había dejado luego de enterarse que mantenía una relación con otra joven.

Diamond fue atacada luego de que saliera con su perro de su casa. La madre y el padrastro de la víctima escucharon detonaciones de bala a lo lejos. La mascota regresó a la casa y fue entonces que los parientes salieron a verificar a la menor. La encontraron desangrándose en el suelo.