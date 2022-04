“Estoy feliz por tu boda”: Francisca recibe mensajes de apoyo mientras se prepara para su matrimonio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Francisca Lachapel está a punto de caminar al altar. La presentadora dominicana de Despierta América está viviendo la emoción previa al gran día de su boda eclesiástica que se realizará en su país natal, República Dominicana.

En su cuenta de Instagram ella recientemente presumió de la lista de regalos que espera recibir por su matrimonio. Una tabla de quesos, un robot aspiradora y unas maletas destacan en la lista que la conductora hizo a través de Amazon.

“La fecha se acerca y con eso la emoción aumenta! Mi gente linda, como les comenté hace días… yo hice el registro de mi boda con @amazon y fue la parte más fácil de planear mi boda. Los beneficios están a otro nivel! La vez pasada les conté como registrarse y hoy les cuento de todos mis artículos imprescindibles que he agregado a mi registro y aún mejor, algunos de estos son de emprendedores latinos “, escribió para acompañar ese video.

Entre los más de 230 comentarios que ha recibido la presentadora dominicana destacan los mensajes de buenos deseos y felicidades que le dejaron sus más fieles seguidores.

“Estoy feliz por tu boda”, fue uno de los mensajes que le dejaron a la dominicana en esta publicación.

“Hermosa, rosa la felicidad para ti “.

“Felicidades, bendiciones para esa hermosa familia”.

“Estoy loca por ver tu traje de boda, tiene que ser bello”.

“Felicidades mi querida Francisca, unión eterna”.

Francisca Lachapel también acaba de vivir un momento que la hizo sentir muy especial: ya tiene su ciudadanía estadounidense y lo ha compartido con todos sus seguidores.

En su cuenta de Instagram recordó su audición para Nuestra Belleza Latina y luego agradeció estar recibiendo este importante documento.

“Yo a mis 20 años decidí dejarlo todo en mi país por venir a un país donde yo no conocía absolutamente a nada ni a nadie. Soy la primera de mi familia que se decidió a venir a esa edad. Me quedé en condición de indocumentada. Fueron unos momentos muy duros porque yo estaba sola, yo pasé hambre en un país de tanta abundancia que la gente dice que no… “, dijo en su audición para el programa de belleza.

“Hoy pongo punto final a un capítulo en mi vida que en algún momento pensé que nunca completaría. Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, esta nación que me ha dado tantas oportunidades. Estoy feliz. Recuerdo esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde me sentía perdida y andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York que no sabía para dónde iba y que iba a pasar conmigo, una vez más me reafirma que Dios sabe todo lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa lo prepara para momentos grandes y el día de hoy es un omento grande”, dijo en el video en donde parece lugo de recibir su ciudadanía.

