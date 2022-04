Francisca recuerda su emotiva audición en Nuestra Belleza Latina tras convertirse en ciudadana de Estados Unidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Francisca Lachapel ya es ciudadana de Estados Unidos. La presentadora dominicana de Despierta América contó esta feliz noticia y ha recibido mucho cariño por parte de sus seguidores de Instagram.

En un video que publicó para celebrar este nuevo logro y para recordar su llegada a ese país mostró su audición en Nuestra Belleza Latina 2015, certamen de belleza que luego ganó.

“Yo a mis 20 años decidí dejarlo todo en mi país por venir a un país donde yo no conocía absolutamente a nada ni a nadie. Soy la primera de mi familia que se decidió a venir a esa edad. Me quedé en condición de indocumentada. Fueron unos momentos muy duros porque yo estaba sola, yo pasé hambre en un país de tanta abundancia que la gente dice que no… “, expresó Lachapel en su audición para el show de belleza.

Este es el inicio del video que publicó, pero luego le siguió un nuevo clip de ella hablando tras recibir su ciudadanía americana y posando desde las afueras de la oficina de inmigración. Este tramite no solo la convirtió en ciudadana americana, sino que oficialmente ya no usa el apellido Lachapel, el cual conserbaba por su ex esposo. Ahora ella utilizará su apellido de soltera y el de su pareja actual, con quien pronto caminará al altar, y su nombre quedó registrado como Francisca Méndez-Zampogna.

“Hoy pongo punto final a un capítulo en mi vida que en algún momento pensé que nunca completaría. Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, esta nación que me ha dado tantas oportunidades. Estoy feliz. Recuerdo esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde me sentía perdida y andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York que no sabía para dónde iba y que iba a pasar conmigo, una vez más me reafirma que Dios sabe todo lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa lo prepara para momentos grandes y el día de hoy es un omento grande”, dijo la presentadora nacida en República Dominicana.

Pasaron 11 años desde su llegada a Estados Unidos hasta este momento en el que recibió su ciudadanía americana, pero está consciente de que hay personas que tardan muchos años más en conseguirla. “Lo que sí puedo decir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar y que los tiempos de Dios son perfectos. Así que tengan paciencia, porque esto que estoy sintiendo yo espero que también mucha gente que esté en una situación similar lo sienta”, expresó mientras sostenía una pequeña bandera de Estados Unidos.

Sigue leyendo: Francisca cumplió su sueño americano y personal: Juramentó su ciudadanía y se cambió el apellido

Francisca Lachapel camino a ser ciudadana americana: Aprobó al examen pero antes asustó a su mamá

Francisca Lachapel recibe el amor de cientos de sus seguidores