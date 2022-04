Agenda de fin de semana: ideas para divertirse en grande

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Arranca el Festival de Cine de Colombia

El Festival de Cine de Colombia en Nueva York regresa a su formato presencial, luego de la pandemia, y tendrá lugar desde este jueves 28 de abril hasta el domingo 1 de mayo, en el Cinépolis Chelsea (260 W 23rd St). La muestra cinematográfica tendrá más de una docena de películas y abrirá con “Te lleva el diablo”, de David Covo Camacho, un homenaje a los Gaiteros de San Jacinto, agrupación que conserva la música tradicional de gaitas y tambores, mientras que el cierre será en tributo a las víctimas de la masacre de Bojayá, en su 20 aniversario, con el filme “Cantos que inundan el río”, de Germán Arango, en su debut en Estados Unidos. Para la agenda completa y compra de boletos, visite: https://colfilmny.com/

Cortesía

Cristian Castro y Natalia Jimenez en el United Palace

Los amantes de las baladas estarán de fiesta este sábado 30 de abril, cuando en el escenario del United Palace ( 4140 Broadway y 175th St) se reúnan las voces del cantante mexicano Cristian Castro y la de la intérprete española Natalia Jiménez. Canciones como “Azul”, “Por Amarte Así” y “Vuélveme a querer” sonarán en la aclamada voz de Castro, mientras que Jimenéz traerá sus mejores rancheras y éxitos como “Creo en Mí”y “El Destino”. A partir de las 8:00 pm. Información y entradas en: https://www.ticketmaster.com/

Cortesía

Una noche de hip hop en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx), en asociación con Sal Abbatiello de Fever Records, celebrará una noche de lo mejor del género hip hop, este sábado 30 de abril. El concierto Hip Hop Fever, en honor al expresidente del condado, Rubén Díaz Jr., contará con las actuaciones de Slick Rick “Mona Lisa”, Melle Mel & Scorpio de The Furious Five “The Message”, Sugarhill Gang “Rappers Delight”, Nice ‘N Smooth “Hip-Hop Junkies”, Rob Base “Se necesitan dos”, Brand Nubian “All for One”, Black Sheep “The Choice is Yours”, GrandMaster Caz “Fresh Fly Wild and Bold”, T- SkiI Valley “Catch the Beat”, Playgirl Ari “Por qué me hiciste mal”, entre otros. A las 8:00 pm. Para entradas e información, visite: https://www.lehmancenter.org/freestyle14 o llame al (718) 960-8833.

Melle Mel & Scorpio of The Furious Five. /Cortesía Lehman Center

Programación de ‘Boundless Theatre’

El programa de Boundless Theatre es dirigido por diseñadoras de teatro y diseñadoras de color, una práctica poco común en una industria donde las compañías están dirigidas principalmente por actores. En su programación exploran temas que desafían nuestros acuerdos sociales, elevan la humanidad y honran la condición humana, para todos.

La compañía ejecuta varios programas en español y bilingües que apoyan la diversificación de la industria del teatro. Estos incluyen a Boundless Exposed, un taller anual y programa de tutoría para diseñadores teatrales emergentes de color, que culminara con una presentación final de una obra de teatro original este viernes 29 de abril en el Julia de Burgos Performance and Arts Center (1680 Lexington Avenue). El taller permite a los diseñadores teatrales explorar el corazón de un texto y los límites de sus propios procesos artísticos. A las 8:00 pm. Entradas en www.boundlesstheatre.org

Cortesía Boundless Theatre

Maelo Ruiz y Raulín Rosendo en La Boom

Este viernes desde las 10:00 pm, en La Boom ( 56-15 Northern Blvd. 11377, Queens), habrá una verdadera fiesta de salsa con las presentaciones del puertorriqueño Maelo Ruíz, quien está celebrando sus 30 años de carrera, y el dominicano Raulín Rosendo. El escenario, servirá para que Ruiz deleite a los presentes con temas como “Será que sí”, “Regálame una noche”, “Dímelo”,”Nadie igual que tú”, “Mi mundo es de ella” y “Dile a tu dueño”, entro otros. Rosendo interpretará éxitos como “Uno se cura” y sus famosas versiones de “Lady Laura” y “Dueño de Nada”. Entradas e información: www.laboomny.com

Los Rabanes en SOB’s

Los Rabanes regresan a New York en una fecha especial; el jueves Cinco de Mayo, cuando se presentarán en el legendario SOB’s (204 Varick St., New York, NY 10014). Ganadores del Grammy latino como mejor álbum de Rock Alternativo (Kamikaze) y reconocidos por la prensa especializada como banda de culto en su género, la agrupación arranca una gira tras la pandemia que los había alejado de los escenarios en el país.

Rabanes trae a la ciudad sus más grandes éxitos pertenecientes a sus 15 discos de estudio, tres discos en vivo y dos recopilatorios, que incluyen decenas de colaboraciones con grandes artistas entre ellos; Ruben Blades, Thalia, Don Omar, El Tri, Los Auténticos Decadentes, Jessy y Joy, Beto Cuevas, Los Caligaris, Los Pericos, entre otros. A partir de las 8:00 pm. Entradas disponibles en:www.ticketmaster.com

/Reforma

Exhibición inmersiva de “Star Trek”

El Paley Center for Media (25 West 52nd Street) abre esta semana la exposición inmersiva “The Visionary Universe of Star Trek: Strange New Worlds”, la cual celebra la última encarnación de la innovadora franquicia “Star Trek: Strange New Worlds” de Paramount+, y la aclamada serie que ha cautivado al público durante décadas. A lo largo de la celebración, el Paley Center presentará proyecciones especiales, oportunidades para ver disfraces y artefactos de varias series, oportunidades para tomar fotos en la silla del Capitán, programas de fin de semana para niños y familias con la serie animada original para niños de Paramount+ Star Trek: Prodigy, y mucho más más. Abierta hasta el 29 de mayo. Para más información, visite: https://www.paleycenter.org/

Cortesía Paley Centef for Media

Estreno de “A Strange Loop”

Conoce a Usher: un escritor negro y queer que escribe un musical sobre un negro, un escritor queer que escribe un musical sobre un escritor negro, queer… Esa es la invitación y, al mismo tiempo, la explicación sobre la trama de “A Strange Loop”, la obra maestra de Michael R. Jackson, ganadora del Premio Pulitzer, que expone el corazón y el alma de un joven artista que lucha con los deseos, la identidad y los instintos que ama y detesta a la vez.

Con Jaquel Spivey, en su debut en Broadway, como Usher, y un pequeño reparto de seis maravillosos actores, el nuevo musical lleva al espectador en un paseo de dos horas durante las que se reirán, incomodarán y hasta sufrirán con los pensamientos y vivencias de este aspirante a escritor de musicales en la Gran Manzana, quien lucha contra sus propias inseguridades y las creencias y rechazo de su familia.

Dirigida por Stephen Brackett, coreografiada por Raja Feather Kelly y producida por Barbara Whitman, junto con Page 73 Productions, Woolly Mammoth Theatre Company y Playwrights Horizons. En el Lyceum Theatre (149 W 45th St). Para más información: https://strangeloopmusical.com/

Jaquel Spivey (centro) en su debut en Broadway.Cortesía: Marc J. Franklyn Photos