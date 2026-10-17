Quién es Kaylub Giamanco, el hombre que abatió al atacante en escuela de Oregon

Las autoridades y los vecinos de Bend han calificado de “héroe” al hombre que persiguió y abatió al atacante que llevó a cabo el jueves un tiroteo en una escuela primaria de esa localidad de Oregon.

En el ataque, perpetrado por John J. Griffin II, de 16 años, murieron 3 niños, de 5, 8 y 11 años, y una maestra.

Según las autoridades, las acciones de Kaylub Giamanco evitaron más muertes.

“Por muy grave que fuera, tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer. Es algo terrible, pero menos mal que hubo un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla”, declaró el presidente Donald Trump este viernes desde la Casa Blanca.

Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, le dedicó un mensaje por su “intervención heroica”: “Tus acciones conllevan una gran carga emocional y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo”, expresó.

También una profesora que tacleó al atacante en un salón de clases fue reconocida por haber estado “dispuesta a enfrentarlo y luchar por sus niños”.

Aunque Giamanco no ha hecho apariciones públicas tras el tiroteo, con el pasar de las horas se han ido conociendo detalles de lo que hizo para abatir al atacante.

Lo siguió y lo abatió

La policía de Bend informó que el tiroteo se inició alrededor de las 13:00 p.m. en la escuela primaria Silver Rail.

El exalumno de la misma escuela de 16 años, identificado como John J. Griffin II, apareció en el colegio con un arma larga y comenzó a disparar contra las puertas, que estaban cerradas con mecanismos de seguridad, dijo el jefe de la policía, Mike Krantz.

Según informa la cadena NBC, Kaylub Giamanco conducía de regreso a casa tras almorzar cuando escuchó disparos y vio a un hombre armado entrando en la escuela primaria a la que asisten sus dos hijas pequeñas.

Entonces este carpintero de 36 años agarró un arma que llevaba en su vehículo y entró corriendo en la escuela.

Sin nombrarlo directamente, el jefe de la policía, Mike Krantz dijo que Giamanco portaba un arma calibre .40 que poseía legalmente.

El padre de familia entró por las puertas que el atacante había forzado y escuchó unos disparos. Luego encontró al sospechoso en medio de un forcejeo con una profesora.

“Luego se dirigió al salón de clases donde se estaba llevando a cabo el forcejeo y disparó su arma, alcanzando al sospechoso varias veces”, explicó Krantz.

La profesora también fue reconocida por su “verdadero heroísmo”.

El ataque dejó 4 muertos y 2 heridos graves. (Foto: Getty Images)

“No busca reconocimiento”

En un comunicado difundido este viernes, la familia Giamanco manifestó: “Él no busca reconocimiento, sino que desea expresar su gratitud a los equipos de emergencias, al personal de la escuela y a la comunidad por la gran muestra de amor y apoyo”.

“La tragedia en la escuela primaria Silver Rail ha devastado a la comunidad de Bend”, añadieron.

Kyle Giamanco, hermano de Kaylub, aseguró a NBC News que este no se ha sentido bien como para hablar en público ahora y que no se siente como un héroe porque se lamenta de no haber podido salvar a las víctimas mortales.

Además de los fallecidos, un alumno y un maestro también resultaron heridos y están hospitalizados con heridas graves.

Las autoridades no han informado sobre si hay alguna motivación detrás del ataque llevado a cabo por John Griffin. Fuentes policiales informaron a la cadena CBS News que el arma utilizada en el ataque la había comprado su madre.