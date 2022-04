¿Problemas en Telemudo? Adamari López y Quique Usales protagonizan tremendo desacuerdo en TV

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Adamari Lópes versus Quique Usales: discrepar no es pecado y pelear en televisión da rating. En el programa Hoy Día conversaron sobre las recientes declaraciones de la joven actriz Sofía Castro. Y es que la hija de Angélica Rivera retomó las viejas declaraciones que realizó la actriz Cynthia Klitbo, sobre la ex esposa de Enrique Peña Nieto.

Sofía destacó que la entrevista de Klitbo no le había gustado en su momento, que no le había complacido ver cómo otra persona, colega de la también actriz, hablara de temas que ni ella, siendo la hija de la involucrada, se atrevía a hablar en público.

Dice Sofía: “Sí, me incomodó la entrevista que hizo Cynthia al exponer tanto a mi mamá, la verdad yo menos voy a hablar porque la única que sabe su historia y la única que tiene el derecho de contar su verdad, su historia es mi mamá”.

Adamari López entendió la postura de la joven y apoyó sus palabras, mientras que Usales no lo vio de la misma manera. Para la puertorriqueña es normal que Angélica confíe en sus amigas y se abra a ellas, razón por la cual apoya a Sofía cuando dice que al final la que tiene que contar su verdad es la misma Angélica Rivera, no sus amigas a quienes ella les pueda confiar sus secretos. Avala las palabras de Sofía cuando dice que ni ella está dispuesta a hablar de la vida de la ex primera dama de México.

Para Quique esto es entendible desde el punto de vista de que son figuras públicas, y que en años previos vivieron abriéndose al público, incluso mostrando sus clósets. Adamari discrepó aseverando que podían dejar de hacerlo en cuanto quisieran, dando entender que aún cuando sean figuras públicas, en el momento en el que decidan para de exponerse pueden hacerlo y esto debe tanto entenderse como aceptarse y/o respetarse.

Quique aportó entonces un punto de vista muy válido: “Claro, pero no se pueden enojar si alguien habla porque ellas son las primeras que abrieron la puerta de la casa para mostrarla”. Adamari concluyó la conversación dándose cuenta que no iban a ponerse de acuerdo, y es que mientras Quique parece ver este tema desde lo periodístico, Adamari comparte una visión desde la piel de una celebridad. Eso sí, Adamari como siempre se mostró educada, pues zanjó el tema dejando en claro que aún cuando no está de acuerdo con su compañero, respeta su posición.

