Francisca, de Despierta América, se confiesa en exclusiva: “Hay una Cenicienta que vive en mí y la boda será un cuento de hadas”

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya esta todo casi listo para unir su vida con el padre de su hijo Gennaro, Francesco Zampogna. Pero ante y en exclusiva, Francisca Méndez-Zampogna, de ‘Despierta América’, se confiesa con nosotros: “Hay una Cenicienta que vive en mí y la boda será un cuento de hadas”.

Esta Cenicienta dominicana, además de en esta entrevista, desde este lunes, 2 de mayo, y desde el lugar donde será el gran acontecimiento religioso, Francisca comenzará en ‘Despierta América’ un segmento llamado ‘El Diario de la Boda’, en donde revelará todos los detalles y hasta mostrará tipo reality lo que vivirá hasta llegar al altar.

A continuación, podrás leer, y al final ver en video, una entrevista que te sacará risas y lágrimas de más que un talento de tele, una mujer que luchó mucho para poder vivir su propio cuento de hadas.

-Francisca felicidades estamos ya a días de la boda.

Francisca: Sí a días, ya falta poquito, poquito, poquito, emocionada, nerviosa porque es una gran responsabilidad pero también ansiosa y feliz, porque ya voy a cerrar como ese capítulo, y darle paso a otras bendiciones que yo sé que Diosito tiene para mí.

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna. Foto: Francisca

-A 2 años y un poco más, cumples el sueño de poder casarte por Iglesia con el amor de tu vida.

Francisca: Sí de casarnos ya, por fin, Dios entendía que este era el momento perfecto, se supone que esto debía haber pasado hace muchísimo tiempo atrás, pero bueno ya el cuento que del cual todos hemos sido víctimas, que es la pandemia que nos agarró, cambió todos los planes de boda, y lo hemos hecho en parte, pero por fin ya con la boda religiosa se va a completar. Digo que lo lo hemos hecho en parte porque bien sabe que nos casamos en diciembre para prepararnos para nuestra boda, que iba a ser en Italia y no pasó, pero ya, ya llegó el momento de completar y estoy segura que va a ser una ceremonia especial, voy a fluir, lo que Diosito quiera que pase ese día.

-¿Estás muy nerviosa? ¿qué es lo que más nervios te da?

Francisca: Lo normal de las novias, como que primero es una responsabilidad, porque estás invitando gente a que vaya a otro país, entonces tú quieres como que se sientan bien, que todo quede perfecto, que no falte nada, porque sí dicen que lo más importante son los novios Francesco y yo, en este caso, pero también para mí y para nosotros, sobre todo para Francesco, que su familia esté bien, que sus amigos estén bien, eso es algo como que medio nos quita el sueño, pero creo que es normal. Ya cuando llegue el día, lo que nosotros queremos es fluir y entender que todo el que va a ir nos quiere, y todo el que va a ser un esfuerzo, entonces no creo que vaya a salir nada malo, porque el único motivo es estar ahí celebrando nuestro amor, independientemente de cualquier otra cosa que nos salga perfecta.

-Además ‘Despierta América’, la casita más feliz de la televisión hispana, te va a acompañar, y tú los vas a hacer parte a ellos, y a todos nosotros de tu boda, porque a partir del lunes vamos a enterarnos poco a poco de todo.

Francisca: Claro que sí, es que yo venía aquí: “Y le voy a decir que a partir del lunes en ‘Despierta América’…” y ya tú te las sabías (risas)… Pues sí, a partir de el lunes ya comenzamos a revelar detalles de lo que sería la boda, para mí es muy importante comunicar todo lo que está pasando con la gente, porque yo estoy aquí por el cariño de la gente, y eso nunca se me puede olvidar, eso siempre digo la gente me agarro amor desde ‘Nuestra Belleza’, y es una comunidad muy bonita, que ha seguido creciendo, que me siga apoyando, de la cual yo me siento muy agradecida. Te juro que si yo tuviera la oportunidad de casarme así abierto, en un estadio olímpico, donde pudiera venir toda la persona que me quieren, yo lo haría feliz, lo que pasa es que me tuviera que tardar unos 2 años más para poder planearla, y ni así quedaría perfecta. Qué mejor manera de hacerlo que de la misma manera que entro todos los días a la casa de las personas, a través de mi casa, ‘Despierta América’ también compartir mi felicidad, mi boda, el momento, cualquier tipo de estrés, que si el vestido, todo lo quiero compartir porque es mi manera de que mi gente también se sienta que estuvieron conmigo ese día.

Francisca Lachapel. Foto: TelevisaUnivision

-¿Qué nos puedes adelantar?

Francisca: Hay te puedo adelantar que el lunes, en ‘Despierta América’, revelamos ya la fecha exacta de la boda, el día, detalles, así tal cual para que a partir de ese momento ya me empiecen a enviar pura energía positiva, muchas cosas bonitas, yo estoy contenta porque siempre digo que soy como un tipo de princesa frustrada, hay una Cenicienta que vive en mí, entonces esto es como de verdad, es como el cuento de hadas de la película para mí, entonces la emoción a veces me gana.

-¿Cómo se va a llamar el segmento que va a ser tu boda, toda esta semana que viene?

Francisca: Es ‘El Diario de la Boda’, entonces ahí van a ser como capitulitos de las cosas que van pasando, que si el vestido, que la decoración, cositas así para que la gente pues vaya viendo cómo está la semana previa no a la boda.

–Hablas del cuento de la princesa, tu vida no ha sido fácil, te han puesto muchas prueba, que has superado algunas con más facilidad, otras un poco más complicada y esto es como una cerecita del pastel, sí tú ves atrás todo lo que has vivido y todo lo que te ha tocado pasar para llegar a este día, ¿qué sientes?

Francisca: Ay Dios mío… Siento de todo, se me hace como un nudo en la garganta, pero no de tristeza, es mucho agradecimiento, mucho agradecimiento, siento mucho orgullo, me siento muy agradecida con Dios, de que de verdad por más oscuros que fueron esos momentos, mi manera de creer y manera de tener fe, de ver con tanta certeza cosas que no existían en el momento pero que estaban así en mi cabeza, es lo que me ha traído hasta aquí, entonces me siento bendecida de sobremanera porque a mí Dios me ha dado más de lo que yo imaginaba, siento que todo lo que yo viví ha valido la pena, que fue una buena decisión venir a este país cuando tenía 21 añitos sin saber lo que me esperaba, que vender ollas en la calle de Nueva York también era parte de mi aprendizaje, de lo que yo necesitaba vivir para construir la mujer que soy ahora, que él no se equivoca en nada, entonces mi corazón lo que está full o sea que se sale así por todos lados de agradecimiento, porque no hay otra cosa. Mi vida ha cambiado una manera que si me pongo a pensar y yo digo: “Dios mío pero te pasaste, pero sigue pasando, porque me gusta, síguete pasando” (risas).

-¿habrá alguien que no estaba invitado hace 2 años y que se llama Gennaro, tu hijo?

Francisca Méndez: ¡Ay dime si no es lo más especial y lo mas bonito!… Yo no sé ni cómo voy a reaccionar ese día cuando yo lo vea a él, no caminar porque estábamos así rezando que caminara, porque ya se para y él es súper fuerte, gracias a Dios, pero cuando yo lo vea a él, qué sé yo ahí en ese momento… Él es la prueba de nuestro amor más grande, y generalmente los niños, me cuentan los padres, que se quejan de eso “¿y yo dónde estaba?” cuando ven las fotos, les preguntan a sus papás, y Genaro va a decir: “Ay yo si estuve ahí, ustedes como que se saltaron un paso o se adelantaron”… Es muy especial para nosotros, porque es delante de nuestras familias y nuestros amigos, allí con nombre y apellido con carita y mucho cabello está la prueba de nuestro amor, entonces es eso convierte ese día que de por sí ya era un sueño, que de por sí era especial, en único e inolvidable.

-Imaginémonos que estás en el altar vestida de novia, ¿Qué le dice esa Francisca en el altar, con su amor al lado, con su otro amor, su hijo de otro lado, a la Francisca que vendía ollas?

Francisca: Ay… Le diría, “lo logramos”; le diría, “lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti y la felicidad si existía para nosotras”, eso le diría.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A FRANCISCA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Francisca Lachapel camino a ser ciudadana americana: Aprobó al examen pero antes asustó a su mamá

•Francisca cumplió su sueño americano y personal: Juramentó su ciudadanía y se cambió el apellido

•Confirmado: Francisca Lachapel ya se casó con Francesco Zampogna