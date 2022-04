Natasha Araos se defiende tras fuertes críticas por no estar en este momento con su exesposo Chyno Miranda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los últimos días Chyno Miranda ha estado ocupando algunos titulares del mundo del entretenimiento puesto a que presumen que su estado de salud actual no es bueno. A mediados del año pasado, el cantante estuvo contagiado de covid-19 y quedó con ciertas secuelas que le siguen pasando factura y es que se trata de la encefalitis.

Tras haber atravesado diversas circunstancias delicadas de salud, su exesposa estuvo con él cuidándolo. Posteriormente, ambos dieron una declaración en la cual explicaron que aunque no siguieran juntos como pareja ella lo hacía por ser el padre de su pequeño hijo.

Sin embargo, actualmente la historia es completamente diferente y ha recibido fuertes críticas por no estar con él ahorita. Por ello, se vio en la obligación de defenderse de todos los comentarios negativos que ha recibido. Además, pidió que respeten su proceso de sanación.

“Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta“, explicó.

Agregó que seguramente dentro de pocos días los familiares de Jesús aclararán todo lo que ha sucedido. Resaltó que no considera prudente que crean que su estado de salud esté deteriorado solamente porque él no ha dado declaraciones de manera personal.

“Quizás mami Alcira saldrá desmintiendo todo, pero ya basta de estar rodeando a Jesús de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no ha publicado nada”, añadió en respuesta a uno de sus seguidores en la red social Instagram. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

Recientemente su excompañero, Nacho habló sobre la condición que atraviesa Miranda y es que dio una exclusiva a el programa televisivo ‘Hoy Día’ y expresó: “Está enfocado en su recuperación 100 %. (Una prima de él) me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no había notado”. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

“Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición”, explicó el mánager del cantante de 37 años.

