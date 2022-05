Camila Cabello habla con Selena Gómez de sus mayores temores sobre salud mental

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Camila Cabello se ha convertido con el paso de los años en una persona muy transparente en lo que a reflexionar abiertamente sobre asuntos de salud mental se refiere. Hoy en día, la que fuera vocalista de la banda Fifth Harmony se expresa con claridad y prácticamente sin inseguridades de ningún tipo sobre aquellos retos que ha de afrontar diariamente a nivel psicológico.

Sin embargo, y como ha confesado en conversación con la también intérprete Selena Gómez, antes de cambiar de mentalidad y otorgar a estos temas la importancia y naturalidad que se merecen, la estrella del pop trataba de ocultar sus preocupaciones acerca de este aspecto clave para su bienestar integral. Como le ocurre a tanta gente, los estigmas relacionados con los problemas de corte anímico y emocional le aterraban y le impedían incluso pedir ayuda profesional.

Se trataba de una dinámica contraproducente, ya que ese hermetismo no hizo otra cosa que intensificar su ya tradicional ansiedad: “Me angustiaba la mera idea de tener que hablar de esas cosas. Antes de que me embarcara en este viaje, me daba miedo la perspectiva de averiguar que me ocurría algo raro. Me decía: ‘Esto no puede ser normal, creo que mi cerebro está roto’“, ha admitido la artista en el nuevo número de la revista Wondermind.

Camila también ha revelado a la antigua estrella Disney que sus contratiempos psicológicos, y la inquietud derivada de su condición de tema tabú, acabaron haciendo mella incluso en su físico. “En mi mente se sentía como un bucle, algo parecido a la dinámica obsesivo-compulsiva. Pero en mi cuerpo se manifestaba con una gran tensión, como si no me pudiera mover. Mis manos estaban como atadas y todo mi cuerpo constreñido“, ha explicado.

