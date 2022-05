Conductora de Hoy Día se va del programa y pone rumbo hacía La Casa de los Famosos: Chiquibaby

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López y Chiquibaby compartieron con el público televidente de Telemundo, lo emocionadas que están por la llegada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Reality que ya vio ganar a Alicia Machado en su primera edición.

Ahora que Toni Costa se ha confirmado como nuevo miembro del reality, el anunicio de que una conductora se va para La Casa de los Famosos ha dejado a los televidentes con el ojo cuadrado, sobre todo por la posibilidad de que sea Adamari López. Pero ahora que Toni no está, es imposible que la puertorriqueña deje a su hija sola. Razón por la cual se descarta la presencia de Adamari en la famosa casa de Telemundo.

Así que sí, es Chiquibaby la que se va del programa y pone rumbo hacía La Casa de los Famosos. Se desconoce bajo qué papel irá Chiquibaby al reality. Tal vez reportará desde México para Hoy Día, quién sabe. Lo único claro es que ella está muy emocionada por esta nueva aventura.

Adamari reaccionó a la noticia acuñando una vieja frase, muy popular en este cuatro de mayo -May the fourth be with you-. Así que la conductora le dijo a su amiga: “Que la fuerza te acompañe”. ¿Será que Adamari así se ha desvelado a sí misma como fan de Star Wars?

