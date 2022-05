Héctor Suárez Gomís fue detenido tras agredir al periodista Vicente Serrano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El periodista Vicente Serrano aseguró a través de su cuenta en Twitter que fue víctima de una agresión por parte de Héctor Suárez Gomís.

En una serie de mensajes que publicó, Vicente dio a conocer los detalles del ataque que tuvo lugar en el interior de un restaurante, ubicado en la plaza Artz Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

“No tengas miedo, di todo lo que me has dicho, ¿no dijiste que me ibas a romper la madr*?”, expresó Serrano en el video que adjuntó al tuit que tituló: “Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx”.

“Sí, sí, sí”, contestó Suárez Gomís en la grabación luego de que Vicente lo acusara de lo sucedido. “Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, justifica el comediante.

La agresión por parte de Héctor derivó en unos lentes rotos, según mostró el periodista: “Me reventó los lentes en la cara”.

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Como consecuencia, se dio a conocer que el actor estuvo detenido en la Fiscalía de la Ciudad de México gracias a que en sus posteos Vicente agregó las etiquetas de las instituciones correspondientes para atender su caso.

Los reportes apuntan que el abogado de Gomís quería negociar con la defensa de Serrano planteando una disculpa pública de ambos, pero los afectados se habrían negado.

Al respecto, solo se conoce que Héctor respondió al primer mensaje publicado por Serrano, donde denuncia que le rompió sus lentes.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto”, señaló en un tuit. “Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, agregó. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo.

🗣¡Periodista domesticado! https://t.co/8HHZiiDi6a— Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 4, 2022

