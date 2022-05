¿Despechado por el Real Madrid? Sergio Ramos causa furor con su vestuario a lo Indiana Jones

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El futbolista Sergio Ramos aspira a convertirse en todo un icono de estilo gracias a sus llamativas elecciones de vestuario. Aunque sus combinaciones de prendas no siempre sean del agrado de sus fans, lo cierto es que sus modelitos nunca pasan desapercibidos entre los internautas y, para muestra, su reciente viaje a Ruanda en compañía de sus colegas del PSG y su esposa Pilar Rubio.

Los dos enamorados publicaron varias fotos y videos de su visita al país africano en sus redes sociales, lo que ha generado un intenso debate entre los internautas a cuenta de lo favorecedor o no de sus estilismos. El caso del deportista sevillano fue el más notorio, ya que presume, en una de las imágenes, de la chaqueta con estampado de camuflaje que cubre su camisa de explorador y su sombrero al más puro estilo de Indiana Jones.

“Mu flamenco”, le escribió en tono jocoso el periodista Cristóbal Soria, buen amigo del excapitán del Real Madrid y actual jugador del PSG. En una de las grabaciones que retratan al defensa recorriendo los hermosos parajes naturales de su país de acogida, su esposa Pilar aparece enfundada en un conjunto muy similar y aventurero. “Eres el capitán de los montes”, bromeó en otro comentario el youtuber JaviZone. View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg)

El viaje emprendido por el matrimonio, padres de los pequeños Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, fue organizado por el organismo de promoción turística de Ruanda y la expedición también contó con el portero titular del PSG, el también exmadridista Keylor Navas, y su esposa Andrea Salas. Los cuatro posan sonrientes, entusiasmados y luciendo sombreros idénticos en una de las muchas instantáneas compartidas por la colaboradora de El Hormiguero. “Exploradores, ¿están preparados?”, escribió Pilar. View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio)

