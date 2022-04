Publican más audios de Gerard Piqué: en este traiciona la confianza de Sergio Ramos

Sigue la polémica con respecto a los audios que se filtran de Gerard Piqué. En esta oportunidad, el central del Barcelona traicionó la confianza de Sergio Ramos, al compartirle una conversación con el entonces capitán del Real Madrid a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

En mayo de 2020, Piqué le reenvió a Rubiales un audio en el que Ramos critica al máximo responsable del fútbol español. De acuerdo con El Confidencial. Esto, por la “guerra” que había entre la RFEF y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), cuando Rubiales quería desplazar del cargo a David Aganzo.

“Rubi tenía a tres o cuatro en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE“, se le escucha decir al ahora jugador del PSG.

Este audio tendría que haberse quedado en el teléfono de Piqué; sin embargo, este se lo reenvió a Rubiales. Consciente de que estaba traicionando la confianza de Sergio Ramos, el central del Barcelona le pidió al presidente de la RFEF que fuera extremadamente discreto.

Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial. El tema es un poco complicado… Sergio me envía esto y estoy ahora un poco pfff… No sé, no sé qué puedo hacer al respecto. No sé si puedes hablar con Sergio, pero para que sepas simplemente en qué postura está él. Por eso te enviaba el audio, ¿vale? Hablemos cuando quieras.