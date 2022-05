Canelo Álvarez no acepta la derrota ante Dmitry Bivol: “Me ganó cuatro o cinco rounds máximo” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Orgulloso, así se siente Saúl “Canelo” Álvarez de su combate contra Dmitry Bivol, quien retuvo su título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). A pesar de que los tres jueces dieron como ganador al ruso por 115-113, el tapatío considera que ganó la pelea.

“Creo que no perdí la pelea, aunque en los último rounds me fatigué un poco. Perdí algunos rounds”, declaró el Canelo durante la conferencia de prensa que se efectuó tras el combate. “Me ganó cuatro o cinco rounds, máximo. Necesito ver la pelea nuevamente”, agregó.

Canelo sufrió este sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, su primer descalabro en nueve años. Y es que su única derrota había sido en septiembre de 2013, ante Floyd Mayweather Jr. Bivol, por su parte, mantuvo el invicto de su carrera con 20 triunfos (11 por la vía rápida).

“Hice las cosas bien, como tenía que hacerlas. Me siento bien, vamos a ver y pensar lo que vamos a hacer. No creo que haya perdido la pelea, como te digo. Creo que por el peso quizá no me sentía al 100%”, dijo el mexicano, junto con Eddy Reynoso y el promotor Eddie Hearn.

¿Revancha contra Bivol?

Independientemente de la derrota, Canelo manifestó que se siente tranquilo, con los pies en la tierra y enfocado en la siguiente contienda. De hecho, manifestó que desea la revancha contra Bivol; aunque podrían existir algunos factores que le harían cambiar de opinión.

“Me siento orgulloso, porque soy una persona competitiva que se subió a las 175 libras, que no es mi peso. Pero me siento orgulloso, no me siento avergonzado, porque busco esos retos que muchos no lo hacen por miedo a perder. Yo estoy aquí para eso”, concluyó.

Si no se da el segundo combate ante Bivol, Canelo tiene varias opciones en el horizonte si baja a las 168 libras, su peso ideal. Retadores como Jermall Charlo, David Benavidez, y la trilogía pendiente frente a Gennady Golovkin, están esperando la respuesta del tapatío.

También puedes leer:

– Avalancha de memes “noquean” a Canelo Álvarez tras dolorosa derrota contra Dmitry Bivol

– “Fácil de recoger”: Dmitry Bivol le hizo ganar miles de dólares a Floyd Mayweather

– Hija de Canelo Álvarez saca la lengua en plena conferencia contra Dmitry Bivol [Video]