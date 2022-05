Grupo antiaborto en Wisconsin fue víctima de un ataque incendiario con cóctel molotov, informó la policía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un grupo antiaborto de Wisconsin fue víctima de un ataque luego de que una persona arrojara un cóctel molotov en su oficina ubicada en la ciudad de Madison. También dejaron un mensaje en aerosol afuera de la sede.

De acuerdo con videos publicados por medios locales como Milwaukee Journal Sentinel, Wisconsin State Journal y WISC-TV, se pudo ver un aparente incendio provocado en la sede del grupo Wisconsin Family Action. Las imágenes también muestran una ventana rota que fue tapiada, además de muebles dañados por el fuego, así como libros quemados que fueron esparcidos por el piso de la oficina.

This was at Wisconsin Family Action’s Madison office. That’s a PAC that lobbies against abortion rights and gay marriage. https://t.co/roINdUG1IL — Stephen Cohn (@stephen__cohn) May 8, 2022

Del mismo modo, en el exterior del edificio se encontraba un mensaje en aerosol que decía: “Si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco lo eres”.

Según la presidenta de Wisconsin Family Action, Julaine Applin, en declaraciones a News 3 Now, alguien arrojó un cóctel molotov en su oficina alrededor de las 6:00 a.m., aunque admitió no saber quién estaba detrás del ataque.

El grupo que fue atacado condenó en los últimos días la filtración de un borrador de opinión mayoritaria de la Corte Suprema, escrito por el juez Samuel Alito, en el que se anularía Roe vs Wade.

The Supreme Court has voted to strike down Roe v. Wade, according to an initial draft majority opinion written by Justice Samuel Alito and obtained by POLITICO.



“We hold that Roe and Casey must be overruled,” Alito writes. https://t.co/nl3JFLx9xg — POLITICO (@politico) May 3, 2022

Por medio de un comunicado de prensa, Wisconsin Family Action criticó al gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, al presidente Biden y a otros demócratas, donde el grupo señaló: “Si bien se niegan a definir adecuadamente a una mujer, no reconocen que el asesinato es objetivamente es malo, y que el derecho a la vida es el único derecho que existe en este caso”.

El Departamento de Policía de Madison precisó que se está investigando el incidente de este domingo en un edificio de oficinas ubicado en la cuadra 2800 de International Lane como un incendio provocado.

BREAKING: Somebody vandalized and allegedly threw Molotov cocktails into Wisconsin Family Action’s — an anti-abortion rights group — Madison office, writing w/ graffiti, “If abortions aren’t safe, then you aren’t either.”



Story TK pic.twitter.com/6Wfnyeh9hQ — Alexander Shur (@AlexanderShur) May 8, 2022

Un informe policial sobre el incidente señala que se vieron llamas saliendo de la instalación poco después de las 6:00 a.m., y el Departamento de Bomberos de Madison apagó rápidamente el incendio. Un cóctel de molotov fue arrojado, manifestó la portavoz de la policía de Madison, Stephanie Fryer, quien afirmó que no se reportaron heridos.

“El Departamento de Policía de Madison entiende que los miembros de nuestra comunidad están sintiendo emociones profundas debido a las noticias recientes que involucran a la Corte Suprema de los Estados Unidos”, subrayó el jefe de policía de Madison, Shon Barnes, a través de un comunicado.

“El domingo por la mañana temprano, nuestro equipo comenzó a investigar un incendio sospechoso dentro de un edificio de las oficinas en el lado norte de la ciudad. Parece que el objetivo fue una organización sin fines de lucro que apoya las medidas contra el aborto“, agregó Barnes. The Madison Police Department is investigating a fire at an office building on the city's north side as arson.



It appears a non-profit that supports anti-abortion measures was targeted.



No injuries have been reported.



More information here: https://t.co/0hclrrPb9w pic.twitter.com/ccsTzLPbzW— Madison Police (@madisonpolice) May 8, 2022

El jefe policial apuntó que el departamento apoya a las personas para que puedan hablar libre y abiertamente sobre sus creencias, pero condenó cualquier acto de violencia, incluyendo la destrucción de una propiedad.

“Hemos informado sobre nuestros socios federales sobre este incidente y estamos trabajando con ellos y el Departamento de Bomberos de Madison mientras investigamos este incendio provocado”, sentenció Barnes.

Con información de Fox News

