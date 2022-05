Dmitry Bivol aún no lo asimila: Pensé que no me iban a dar la victoria

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dmitry Bivol dio una de las sorpresas más inesperadas del año, después de vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Además, a pesar de que el ruso era el campeón de los semicompletos y que el mexicano subió de división, no era el favorito.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para poder demostrar que tenía todas las capacidades para llevarse la victoria ante el azteca que, desde un principio sufrió los ataques de Bivol, pero que en un abrir y cerrar de ojos recuperó terreno. Es por ello que, el apretado puntaje final de 115-113 ocasionó que europeo pensar que no le iban a dar la victoria.

“Claro que sentí que había ganado la pelea. Cuando estábamos esperando y dijeron 115-113 en las tarjetas, por un segundo pensé quizás no me iban a dar la victoria, pero luego dijeron el y todavía invicto”, comentó Dmitry Bivol en el podcast Pardon My Take.

Claro está, a pesar del cerrado combate, el gigante ruso mantuvo y respetó su plan de trabajo durante cada round para poder superar a uno de los mejores púgiles de los últimos además. Además, que Bivol le ocasionó su segunda derrota al mexicano.

“El plan era no ser predecible. Quería que le pegara, pero no lo iba a hacer porque eso es lo que él quería. No iba a hacer lo que él quería. En el campamento, el entrenador me decía que no me acercara en las cuerdas porque él quiere contragolpear con la derecha o un upper de izquierda. Que estuviera enfocado y con cuidado”, añadió el ruso.

Asimismo, con esta victoria, Bivol se ganó la oportunidad de retener su corona mundial WBA del semipesado por octava vez. Además mantener su récord en (20-0) con once victorias por nocaut en su carrera.

“Intento creer 100% que iba a ganar. Si no lo haces, tu campamento lo puedes lanzar a la basura. Creer y yo lo hice. No tuve tiempo de festejar, solo me comí una hamburguesa. No tuve tiempo para comer dos o tres. Di un par de entrevistas y fuimos a mi habitación. Había mucha gente, amigos, algunos de la WBA. Triple G me escribió”, finalizó Bivol.

De esta manera, el ruso demostró una vez más su potencial en el cuadrilátero y le dio un recital a un boxeador mexicano para que entienda que él puede ser uno de los mejores. Asimismo, no se descarta que en un cualquier momento, Saúl “Canelo” Álvarez solicite una nueva pelea contra Bivol para recuperar su reinado.

