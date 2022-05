Yankees consiguieron regresar a la victoria gracias a un Néstor Cortés que coqueteó con el No Hitter [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pitcher cubano-estadounidense Nestor Cortés sacó a relucir lo mejor de su pitcheo este lunes fue fundamental al coquetear con un no hitter que se rompió en el octavo inning para que los Yankees sumaran otro triunfo y se convirtieran en el segundo equipo en alcanzar las 20 victorias en la temporada, tras los New York Mets.

La noticia del encuentro fue sin duda Cortés que aunque no consiguió la victoria, no podían darle ni foul hasta la octava entrada, episodio en que se rompió el no hitter por un imparable de Eli White al jardín central luego de un hot.

Antes del hit, Cortés había otorgado tres bases por bolas en el segundo, sexto y séptimo inning, pero siempre mantuvo el cero también gracias a la defensiva Yankee.

Fue justamente luego del hit que Aaron Boone le pidió la pelota y dio ingreso a Clay Holmes.

En números personales, Cortés abanicó a 11 peloteros y el zurdo también tuvo la presentación más larga de su carrera desde el montículo, con 7.1 innings.

En cuanto a la ofensiva, la serie contra Rangers que comenzó este sábado no se caracterizó por mostrar los bates despiadados de los Yankees, pero sirvió para amarrar dos victorias en tres juegos; la última de ellas se produjo este lunes gracias a un milagroso doble de Anthony Rizzo que impulsó la única carrera del encuentro para el 1-0 final.

Rizzo impulsó a Judge que anotó desde primera base en una corrida en la que el propio Rizzo fue retirado en tercera tras intentar tomar una base adicional.

The Rizz for the lead 👏 pic.twitter.com/oeTXsDITUK— New York Yankees (@Yankees) May 9, 2022

Además, otro cubano, Chapman sumó su salvado siete de la campaña y se metió en el libro de récords de los Yankees al ingresar al top 3 de los lanzadores con más salvamentos en el Bronx, igualando al Salón de la Fama Goose Gossage (151) y solo por detrás de Dave Righetti (224) y un inalcanzable Mariano Rivera (652). Aroldis Chapman: 151th save with the Yankees, tying Goose Gossage for 3rd place on Yankees all-time saves list— New York Yankees Stats (@nyyankeesstats) May 9, 2022

