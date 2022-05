Clarissa Molina aclara que Francisca Lachapel sí la invitó a su boda y que no fue por algo que no dirá en El Gordo y la Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Raúl de Molina destacó en El Gordo y la Flaca la boda de Francisca Lachapel. El conductor quería saber la razón por la cual Clarissa Molina no estuvo presente en este enlace nupcial. Al principio medios como People en Español destacaron que Clarissa Molina había confirmado no haber estado invitada.

Sin embargo, después en el show destacó que sí estuvo invitada a la boda de su compatriota, que no pudo asistir por razones que le explicó en su momento a Francisca, la cuales no compartió en el programa, aún cuando Raúl de Molina insistió en saber.

Sobre la invitación Clarissa Molina, joven reportera del programa dijo: “Claro que Francisca me invitó Rauli. No fui pero Francisca me invitó. Hablamos. Le mandé un regalito”.

Sobre su no asistencia dijo que esto era algo de lo que no iba hablar en El Gordo y la Flaca. “No pude Rauli, es algo que obviamente no puedo decir acá. Pero yo hablé con ella, y ella sabe lo que pasó”. La conductora aprovechó las cámaras del programa para enviarle una felicitación a su amiga y compañera de Univision.

Aquí puedes ver las declaraciones completas de Clarissa Molina en El Gordo y la Flaca.

De los famosos de Univision es sabido por todos que uno de los más queridos de Francisca Lachapel es Jomari Goyso, quien incluso estuvo con la dominicana ayudándola a buscar su vestido de novia, desde el día uno. Aquí te compartimos el video:

Sobre esta experiencia, esto es lo que ha tenido para compartir Jomari con su público, en palabras: “Todo comenzó hace meses…. Como los grandes sueños, yo intenté ser el mejor hermano de vida… No sé si lo conseguí, pero lo intenté. 🙏 GRACIAS @gianninaazar por siempre querer colaborar conmigo. ☺️ love u mi @francisca (el vestido de novia era de una diseñadora muy reconocida #moniquelhuillier pero lo transformamos para que fuera aún más personal para el gran día!)”.

