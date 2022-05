El exjugador del Real Madrid ‘Guti’ reveló que estuvo cerca de jugar en River Plate

Click to share on Facebook (Opens in new window)

José María Gutiérrez ‘Guti’ es considerado uno de los mayores talentos que ha salido de La Fábrica, cantera del Real Madrid, y en 2012 terminó su carrera como futbolista profesional. Antes de colgar las botas recibió una oferta del River Plate y estuvo cerca de irse a Buenos Aires.

En 2012 trascendió que el River Plate argentino estaba interesado en contar con la zurda mágica de ‘Guti’ y el propio jugador cortó de raíz esa posibilidad con un tuit el 20 de julio de ese que dice: “No voy a ir a jugar a River y la verdad es que no me apetece jugar en Argentina aunque les doy las gracias por el interés”.

No voy a ir a jugar a River y la verdad es q no me apetece jugar en argentina aunque les doy las gracias por el interés. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) July 20, 2012

¿Cómo llegó el interés de River por Guti?

Guti jugó 15 temporadas seguidas en el primer equipo del Real Madrid y sus dos últimas las pasó en Turquía vestido con el uniforme del Beşiktaş JK. Tenía 36 años en 2012 y quedaba libre, por eso el interés de River fue latente y quería llevarlo a Buenos Aires para juntarlo con David Trezeguet.

La esposa de Guti es argentina y la oferta del club Millonario llegó al exfutbolista por intermedio del hermano de su mujer.

“Todo lo que se dijo fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me contactaron por medio del hermano de mí mujer. No me llamó el presidente del club directamente pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mí mujer. Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos”, dejó claro en una entrevista con Infobae.

Sin embargo, Gutiérrez prefirió dedicarse a su esposa y familia, por eso terminó colgando las botas: “Quería tener una vida totalmente distinta a la del futbolista, pero es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico…”.

Ya pasaron 10 años de ese interés de River Plate por llevar a Guti y durante esos años pasaron otros zurdos con calidad como Pisculichi, ‘Pity’ Martínez o Juanfer Quintero. Todos ganaron cosas importantes en el Millonario como la Copa Libertadores.

