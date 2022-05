Hijo de madre hispana repartió gomitas de marihuana a sus compañeritos de escuela en Michigan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La hispana Melinda Gatica se entregó a las autoridades de Michigan después de que fue acusada de dejar dulces infundidos al alcance de sus hijos y uno de ellos las llevara a la escuela donde las compartió con sus compañeritos.



De acuerdo con la policía, el menor de edad llevó las gomitas con aceite de THC a la Escuela Primaria Edgerton en Vienna Township, Michigan, y compartió de “sus dulces” a cuatro compañeros de entre 5 y 6 años.



Los cuatro menores de edad fueron llevados al hospital después de que empezaron a presentar síntomas como “falta de aliento, náuseas y letargos”.



La madre de una de las menores de edad, Monique Capps, señaló al medio WNEM-TV que su hija no podía caminar: “Allison simplemente no estaba respondiendo bien en absoluto. No podía sentarse, no podía caminar, no podía hacer nada. Ella no era más que un peso muerto”.



El mismo medio indicó que tres de los cuatro menores fueron dados de alta del hospital tres días después de los hechos y el cuatro salió al día siguiente.



A través de una conferencia en vivo que se realizó vía Facebook el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, señaló que este evento se pudo evitar, sin embargo, la madre no tuvo los cuidados pertinentes.



“Este es un procedimiento penal que podía haberse evitado fácilmente con algunas precauciones simples. Tuve que acusar a la madre de abuso infantil en segundo grado porque dejó sus comestibles al alcance de su hijo de seis años”, dijo David Leyton.



Cabe recordar que el estado de Michigan permite el uso recreativo de marihuana, pero el fiscal indicó que: “Si vas a hacer comestibles, tienes que guardarlos, es como (tener) un arma en casa”.



Además, agregó que era ilegal guardar los comestibles en un paquete de Life Savers en su refrigerados.

Ahora, la madre hispana podría enfrentar hasta 10 años en prisión si es declarada culpable.

