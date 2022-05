Evelyn Beltrán a Toni Costa: “Pase lo que pase ya eres nuestro ganador”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Evelyn Beltrán dedicó un conmovedor mensaje a Toni Costa debido a que su novio oficialmente entró a La Casa de los Famosos 2. La mexicana acompañó el mensaje de un video en el que se les ve a ambos caminando por la calle, de noche, y agarrados de las manos, para luego abrazarse.

“Amor mío, pase lo que pase ya eres nuestro ganador”, empezó Beltrán.

“Ve por tus SUEÑOS y BRILLA BRILLA MUCHO que este es tu momento. Muchísima gente TE AMA y estamos muy orgullosos de ti. Nunca olvides que la clave para ganar es “SIEMPRE SÉ TÚ” Como te lo digo todos los días estoy tan emocionada para que la gente te conozca y se de cuenta el gran hombre que eres. TE AMO TANTO y aquí estaré apoyándote desde afuera en todo lo que haga falta, NUNCA ENFRENTE DE TI, NUNCA DETRÁS DE TI PERO SIEMPRE A UN LADO TUYO”, expresó la mexicana junto al vídeo.

Toni Costa antes de entrar a la casa más famosa de Telemundo se despidió en redes sociales de su amada.

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”, dijo en parte del mensaje de despedida que publicó.

En esas palabras, el bailarín y coreógrafo español también indicó que las personas ahor podrán conocerlo de verdad: “Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de donde vengo, para que sepan que siento y para muchísimo más. Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mí”.

Sigue leyendo: Toni Costa le dedica una canción a Alaïa, horas antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Evelyn Beltrán y Toni Costa celebran 8 meses de relación, pero a la distancia

Toni Costa se despide de Alaïa y dice que tiene el corazón en mil pedazos