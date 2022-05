Hermanas se casan accidentalmente con el novio equivocado tras apagón durante la boda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tremendo error fue el que se cometió en el estado de Madhya Pradesh, India, cuando un sacerdote casó a dos hermanas con los novios equivocados.



De acuerdo con The Times, las hermanas compartieron una ceremonia de boda, pero justo cuando el sacerdote tenía que unir a las parejas en santo matrimonio se fue la luz.



El calor, la obscuridad y la desesperación de los presentes llevaron a las hermanas a cambiar de lugar y fue entonces que se cometió el error.



Según el medio antes citado, Nikita debía casarse con un hombre llamado Bhola, mientras que su hermana Krishma contraería nupcias con Ganesh.



La ceremonia que se celebró en el pueblo de Aslana en el estado de Madhya Pradesh alrededor de las 21 horas, reunió a familiares y amigos cercanos a la pareja, se convirtió en un verdadero caos la falta de iluminación.



El religioso al ver que la luz no llegaría pronto decidió casar a la pareja, pero con parejas diferentes.

“La mano de la novia fue entregada al novio equivocado debido a un corte de energía”, señaló The Independent.



El gran error se descubrió cuando los hombres llegaron a casa y descubrieron que detrás de aquel velo no se encontraba su prometida, sino la hermana.



Las familias de los novios, de quienes se desconoce si arreglaron el matrimonio, no se quedaron de brazos cruzados y reclamaron al sacerdote su equivocación.



Hasta el momento tampoco se sabe si los matrimonios serán validos o bien tendrán que cumplir con la religión y seguir casados por el resto de sus vidas.



El que se vaya la luz no es un acto nuevo en la India ya que las empresas eléctricas de aquel país han optado por no suministrar luz a los pobladores debido a las altas temperaturas que se registran en el lugar.



