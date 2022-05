Dicen que Jomari Goyso es la Viagra de Univision: “Donde me ponen lo levanto… el rating”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jomari Goyso ha conducido más de siete shows de Univision y ahora dos más en Vix, la nueva plataforma de TelevisaUnivision, pero a diferencia de lo que muchos creen él nunca ha sido despedido de ninguno.

“Mucha gente me dice, me escribe que ‘¡oh, wow! Jomari a ti te han sacado de todos los shows’, porque he estado en muchos show de Univision”, relata el famoso crítico de modas.

“A mí nunca me han echado de ningún show, nunca me han echado de ningún show. Siempre mis jefes me han movido a otros shows, yo asumo y en mi egocentrismo sé que es porque de alguna forma me necesitan en otro show, que es el que quieren fomentar o promocionar. Yo qué sé, he estado en ‘Gordo y Flaca’ y me movieron a ‘Sal y Pimienta’; y me pusieron también en ‘Nuestra Belleza Latina’, y ahora estoy en ‘Despierta América’, siempre he estado en ‘Primer impacto’, pero he estado (también) en Mira quien baila…”, recalca Jomari Goyso.

“(Y ahora) Vix, que estamos en Lo más vixto y ‘Sin Rollo Extra’. Yo creo que se debería llamar ‘Jomarivision’, honestamente”, bromea.

Y tengo entendido que detrás de cámaras tienes otro nombre, ¿no?

(Dicen) que yo soy la Viagra de Univision: Donde me ponen lo levanto… el rating.

Nueve shows y trece casas, Jomari demuestra que se adapta a todo.

“He vivido en trece casas, todas me han parecido espectaculares, pero no volvería a ninguna atrás, entonces es mi personalidad; o sea, todo me parece espectacular y cuando me lo cambian, mi mentalidad… (me lleva a pensar que) ‘Dios quiere, Dios me lleva a un sitio mejor, si él sabe, yo voy… y ya’, disfruto lo que me ponen, soy ‘workaholic’ y entonces doy mi mejor versión”.

El presentador ahora tendrá el reto de aumentar el rating en dos shows más.

“Los invito a ver ‘Sin Rollo Extra’ que es una plataforma de streaming completamente gratis, y aparte tengo un show que se llama ‘Lo más Vixto’, que básicamente es una guía de como llegar y todo lo que tienes dentro de Vix. Te decimos donde están las novelas, donde están las cosas para niños, donde está el fútbol, qué película está nueva, qué estrenos tenemos, todo”.

