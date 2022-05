Ezra Miller se graba sufriendo una supuesta agresión “por el cripto arte”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ezra Miller, la estrella de ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, protagonizó un altercado en un karaoke de Hawái el pasado mes de marzo que se saldó con su detención por acoso y conducta desordenada, aunque finalmente un juez desestimó el segundo de esos dos cargos.

Ahora han salido a la luz las imágenes grabadas por la cámara corporal que llevaba puesta uno de los policías que participó en su arresto, que muestran a Ezra ofreciendo su versión de los hechos sobre lo que habría ocurrido realmente en el interior del local.

Al parecer, un hombre se declaró seguidor de la ideología nazi y en algún momento se abalanzó encima suyo, aunque no está claro si lo hizo porque Ezra le había plantado cara acerca de sus comentarios.

“Me agredieron y empecé a grabarlo. Déjenme que les enseñe el video. Me agredieron en este bar, dos veces seguidas. Me grabo a mí mismo cuando me agreden para hacer cripto arte y tókenes no fungibles”, le aseguró Ezra a la policía, a la que trató de explicar que era la auténtica víctima en toda la situación.

Ezra, que se identifica como género no binario y utiliza pronombres neutros, le pidió en varias ocasiones a los agentes que dijeran en voz alta su nombre y número de placa y se resistió al registro corporal.

“Me acabas de tocar el pene. Por favor, no hagas eso. Soy transgénero, no binario y no quiero que me registre un hombre”, exclama en el video.

También citó la cuarta y la novena enmienda, exigiendo que se respetaran sus derechos, y pidió por favor que se le permitiera conservar su “anillo de Flash” porque cuenta con un alto valor emocional.

Tres semanas después de este incidente, Ezra acabó otra vez en comisaría a raíz de un altercado con una mujer a quien conoció en Hawái y arrojó supuestamente una silla después de que le pidiera que se marchara de su casa.

