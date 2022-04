Ezra Miller es arrestado por segunda vez en Hawái en menos de un mes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ezra Miller, estrella de DC Comics, fue arrestado en Hawái este martes por la mañana por supuestamente arrojar una silla que golpeó a una mujer de 26 años. Este es el segundo arresto de la estrella de ‘The Flash’ en el mismo Estado de Estados Unidos en menos de un mes.

Según medios de comunicación como Variety y DailyMail, oficiales de policía respondieron a una reunión privada en una casa en la subdivisión de Leilani Estates en la parte baja de Puna. Testigos informaron que una persona, luego identificada como Miller, “se puso furiosa después de que le pidieron que se fuera” y arrojó una silla, golpeando a la mujer en la cabeza y dejándole un corte de casi una pulgada. La mujer se negó a recibir tratamiento por la lesión, según la Policía.

Miller, de 29 años, fue arrestado a las 1:30 horas por agresión en segundo grado durante una parada de tráfico en Kea’au. Fue liberado poco después de las 4:05 horas de este martes. El incidente aún está siendo investigado por la policía.

Este no es el primer encuentro de Miller con las autoridades de Hawái. El 29 de marzo, Miller fue arrestado después de presuntamente ser agresivo con los clientes de un bar que cantaban en el karaoke. El dueño del bar le pidió que se calmara varias veces, pero no escuchó, sino que gritó obscenidades, arrebatándole el micrófono a una niña que cantaba y arremetiendo contra un hombre que jugaba a los dardos

Miller fue acusado de alteración del orden público y acoso y arrestado poco después de la medianoche. Fue liberado luego de pagar una fianza de $500 dólares.

El actor de la Liga de la Justicia es mejor conocido por su papel de Flash en el universo cinematográfico de DC Comics. Su película más reciente, “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”, se estrenó el 15 de abril. La película independiente “The Flash”, que protagonizará Miller, se estrenará en 2023. View this post on Instagram A post shared by The London 🌍 Actors 🎬 Network (@londonactorsnetwork)

También te puede interesar:

Arrestan a Ezra Miller por alterar el orden público en un bar de Hawái

Video: Repudian a Ezra Miller tras ser captado ahorcando a una fan