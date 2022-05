“No quiero ver a mi mamá”: niña pidió llorando a su abuela llamar a la policía antes de morir a golpes en su casa en El Bronx

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Julissia Batties, la niña de 7 años que murió en agosto por maltratos supuestamente causados en su hogar en El Bronx (NYC), no quería regresar a vivir con su madre y llorando le pidió a su abuela paterna que llamara a la policía para impedir que la trasladaran.

En una desgarradora grabación de audio publicada por New York Post se escucha a la niña suplicar llorando a su abuela Yolanda Davis que no la enviara a una visita de fin de semana a su madre, Navasia Jones, ordenada por la corte. No está clara la fecha exacta del audio.

“No quiero ir con mami”, le dice repetidamente Julissia a su abuela, quien también era su madre adoptiva. A pesar de sus súplicas, la menor fue enviada a visitar a su madre biológica, quien había perdido la custodia de la niña al nacer, junto con cuatro hijos, por presunta negligencia y maltrato físico.

La menor había estado viviendo con su abuela paterna y Jones apenas había recuperado la custodia sin supervisión a finales de junio, en lo que sería un nuevo caso de grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). Incluso una semana antes de su muerte, la madre impidió que entrevistaran a la niña, dijo una fuente policial a Pix11.

“En mi espíritu, sentí que algo andaba mal con la bebé”, dijo ahora Davis al New York Post, culpando a ACS por ignorar las señales de alerta. “Hay otros padres que están pasando por lo mismo. Esa agencia necesita ser investigada. Me trataron como basura. No hicieron su trabajo”.

El informe de un médico forense reveló que Julissia murió por un traumatismo en el abdomen, y también confirmó lesiones nuevas y antiguas en la cara y el brazo. La madre de 35 años, que sufre de trastorno bipolar, tenía ocho arrestos anteriores en ese momento, incluidos dos por amenaza. En ese hogar vivía con sus tres hijos: un adolescente que habría confesado maltratos a Julissia, un bebé de 3 años y la niña fallecida. La policía había sido llamada a ese apartamento seis veces en dos años por sospechas de abusos.

“La muerte de Julissia fue una tragedia terrible” Portavoz de la Administración de Servicios para Niños (ACS) de NYC

Aunque la muerte de Julissia fue declarada un homicidio, aún no se han presentado cargos penales contra Jones, ni contra ninguna otra persona en el caso que sigue bajo investigación. Julius Batties, padre de la niña, no puede creer que nadie haya sido arrestado después de nueve meses de su muerte. “Todo lo que escucho es que están trabajando en eso. Es lo mismo que he estado escuchando desde el principio”, dijo.

La niña de 7 años fue parte de una acalorada batalla por su custodia durante casi toda su corta vida. Fue hallada con lesiones en la cabeza y el cuerpo dentro de su apartamento NYCHA en el complejo Mitchel Houses en Alexander Avenue (El Bronx), la mañana del pasado 10 de agosto.

Incluso tras morir, la niña estuvo más de dos meses en la morgue porque sus padres separados no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con sus restos. Finalmente el padre ganó al derecho a enterrarla, mientras su madre insistía en cremarla, según documentos judiciales.

“La muerte de Julissia fue una tragedia terrible”, dijo una portavoz de la agencia ACS. “Aprovechamos cada oportunidad para revisar continuamente nuestro trabajo e identificar oportunidades para fortalecer nuestras políticas y prácticas”.

La agencia dijo que también ha revisado otros casos en los que los niños estaban en proceso de dejar el cuidado de crianza para regresar con sus padres o tutores, y además ha impulsado la capacitación de sus investigadores.

Varios niños murieron en los últimos meses de 2021 en NYC víctimas de supuestos abusos en sus hogares. Otros casos también se han reportado en 2022. Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano: