Cómo satisfacer a una mujer mayor: 5 tips de una modelo madura

Elaina St. James tiene 55 años y, a decir de ella misma, no tiene un cuerpo perfecto; sin embargo, cuando decidió abrir una cuenta en OnlyFans se sorprendió de la cantidad de hombres mucho más jóvenes que ella que se suscribieron a su canal. A partir de sus experiencias, esta modelo madura escribió un libro sobre cómo satisfacer a una mujer mayor al que tituló How to date hot older women.

“Todavía puedo ser sensual, todavía puedo ser sexual, todavía puedo ser considerada sexy a los casi 55 años, y no tengo un cuerpo perfecto”, dijo St. James en una entrevista citada por The New York Post. “Por lo general, a los jóvenes de 24 o 25 años les encanta la idea de una mujer mayor”, por lo que decidió entonces escribir un libro sobre su propia experiencia.

En resumen, St. James señala cinco tips que pueden ayudar a los “toyboys” a conquistar a una mujer madura, conocida también como “MILF”:

1. Olvidarse de su edad y tratarla como a cualquier otra chica de cualquier edad. Hacerle saber que es hermosa y sensual.

2. Ser honesto desde el principio, pues las mujeres mayores no quieren ser engañadas y generalmente tienen más experiencia para descubrir situaciones turbias en una relación de pareja.

3. Un hombre joven que sale con una mujer madura debe saber que no siempre será el centro de atención, pues una mujer con estas características suele tener hijos, un empleo estable, mascotas o incluso padres mayores que también requieren de sus cuidados.

4. Desde las primeras citas, los hombres jóvenes deben aprovechar su fuerza y su disponibilidad de tiempo para ponerlo al servicio de la mujer madura: ayudarle en las tareas domésticas como el jardín o las composturas necesarias en casa resulta muy sexy para una mujer adulta.

5. Los hombres jóvenes no deben asumir que una mujer madura les pagará las cuentas siempre, pues este tipo de féminas están alerta en torno a los hombres que sólo buscan aprovecharse de la situación económica de una mujer adulta, especialmente si es estable.

La madre soltera abrió su cuenta en OnlyFans hace apenas ocho meses y asegura que gracias a ella gana unos $15,000 dólares al mes.

