FOTOS: Contrató a la “peor niñera”, pero después se casó con la joven puertorriqueña

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de más de 100 capítulos finalmente Fran Fine se casó con su jefe, el señor Maxwell Sheffield. En resumidas cuentas, ésta es la trama de la exitosa serie de televisión “The Nanny”, protagonizada por la actriz Fran Drescher. Pero en la vida real un empresario de Long Island contrató a la que calificó como “la peor niñera”, y después se casó con la joven puertorriqueña.

Ben Romano, un emprendedor de origen italiano que al divorciarse se quedó con la custodia total de sus tres hijos, buscó desesperadamente una niñera para cuidarlos. Fue así como contrató a Krystle, una joven puertorriqueña que tenía 23 años al iniciar sus labores como niñera, en 2014.

“¡Contratamos a Krystle y, sinceramente, fue la peor niñera que hemos tenido! Su cocina era terrible, su limpieza de la casa era terrible y era terrible lavando la ropa”, expresó el empresario sobre la que después se convertiría en su esposa. Cuando le comentó a su hija mayor que la iba a despedir, la adolescente “lloró y me rogó que no la despidiera. Dijo que Krystle era muy agradable y que la estaba haciendo sentir como una niña pequeña otra vez. Eso definitivamente me llamó la atención. Krystle no era una buena cuidadora doméstica, pero me encantaba que hiciera felices a mis hijos”, dijo Romano en declaraciones citadas por el New York Post.

A pesar del caos doméstico, Krystle mantuvo el empleo que necesitaba para la manutención de su pequeño hijo Kashton, que entonces tenía dos años de edad. Y aunque ella es 20 años menor que Ben y él no le simpatizaba en absoluto, finalmente se enamoraron y se casaron en 2017, con el beneplácito de los cuatro hijos de la pareja.

Hoy, Krystle tiene 29 años y Ben, 49, por lo que ha recibido comentarios sobre sus fotos de familia de que ella parece su hija. “La gente confunde a Krystle con una de mis tres hijas. No me molesta, ya estoy acostumbrado”, admitió el hombre. Otros comentarios negativos que la pareja ha recibido señalan que ella debería tener cuidado de que él se enamore de la próxima niñera y que “no puedes convertir a una prostituta en ama de casa”, pero a pesar de ello la pareja asegura que se ama y comparte sus momentos familiares a través de las redes sociales.

Lee más:

+ Por qué los hombres casados son infieles

+ Hombre virgen de 41 años busca novia virgen para su debut sexual

+ Multimillonario de 51 años se casará con una chica de 21; decía que el amor era “cosa de pobres”

+ “Mi amiga se acostó con mi ex y ahora me hace regalos caros. Nunca la perdonaré”