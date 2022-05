Khloë Terae desayuna y se sienta a la mesa sin ropa interior

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Khloë Terae está en Atenas y desde una lujosa habitación, pero esta vez sentada en la terraza ha posado para la cámara. La modelo canadiense compartió una serie de fotografías. En ellas aparece con una bata de baño que no se molestó en cerrar del todo. Lo que permitió ver que debajo de ésta no llevaba ropa interior.

Claro que esto no evitó que se dispusiera a degustar de un delicioso desayuno. Así, sin ropita gozó de las vistas y de la comida. Pero ojo, los fans de esta modelo ya están acostumbrados a verla aparecer con poquito o sin nada de ropa íntima. Y esto es algo que le aplauden y agradecen a diario. Hasta le piden más.

A través de sus redes sociales, también hemos podido descubrir que la mayoría de viajes que realiza Khloë Terae son completamente de lujo. No sólo viaja en aviones privados, también se aloja en hoteles cinco estrellas y goza de lo mejor de las bebidas y comidas de cada lugar. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Además viste con marcas de lujo. Desde sus accesorios hasta sus vestiso más provocadores y sus bolsos llevan un diseñador de por medio. A diferencia de Demi Rose, la candiense sí exhíbe en qué gasta una parte de sus ingresos, en estos caprichosos. Mientras que Demi solo exhíbe más bien su trabajo como modelo y adónde es que la llevan cada uno de estos proyectos. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

