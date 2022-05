Niurka Marcos a Laura Bozzo: “Tú no me conoces y te aseguro que no me quieres conocer”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Niurka Marcos y Laura Bozzo son dos de las personalidades que se han robado más las miradas dentro de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Y es que desde que ambas famosas tuvieron su primer encuentro dentro del reality, e incluso antes de que se vieran, el público habló acerca de ellas.

En esta oportunidad, el encontronazo entre las dos artistas vino mientras estaban alrededor de una mesa con parte de los demás concursantes. Hablaban sobre manejar a otras personas.

“Yo no manejo a nadie. A Mayeli (Alonso) la conozco hace un chin… de años. Y no la manejo. Tengo conversaciones circunstanciales de prontico que nos juntamos en algún rincóncito”, dijo Marcos.

La respuesta de Bozzo fue inmediata: “Los hilos de este lugar no, pero sí la cabeza de mucha gente”, dijo haciendo referencia a “manejar” a las personas

“Yo no manejo la cabeza de nadie aquí”, dijo Marcos y Bozzo respondió: “El tiempo lo va a decir”.

Ante esta nueva afirmación la respuesta fue: “Oye niña, tú tienes un problema conmigo… mañana otra vez ‘Niurka te quiero’ y hoy me estás metiendo… déjame en paz… tú a mí no me conoces, no tienes idea de quién es Niurka Marcos, y te aseguro que no me quieres conocer”, expresó Marcos luego de que Bozzo asegurara que ella conoce su personalidad.

Ante este encuentro entre ambas mujeres los comentarios no se hicieron esperar: “Niurka llegó para ganar”, “Mucha envidia le tienen a Niurka x su forma de ser”, “Laura se la tiene montada a Niurka. Bien hecho que Niu se la cantó y la parkio por que ya cansa”, “Para mi Niurka se ha estado al margen desde un principio y ha llevado la fiesta en paz con todos” y “Puede tener razón, pero Niurka tiene que controlar si temperamento. No se puede andar por la vida gritándole y hablándole a la gente así. Las cosas se pueden decir con respeto” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación al respecto que hizo Telemundo en su cuenta de Instagram.

Cuando se anunció que Marcos y Bozzo estarían en La Casa de los Famosos 2, el publicó habló de cómo sería la convivencia de estas dos personalidades dentro del reality show. “OMG, se va a poner bueno con Laura y Niurka”, dijeron usuarios en redes sociales al enterarse.

