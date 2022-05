Kendall Jenner revela que ha tenido bastantes relaciones tóxicas durante discusión con Scott Disick

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La modelo Kendall Jenner es, de lejos, la integrante del televisivo clan Kardashian que más hermética se ha mostrado siempre acerca de sus relaciones sentimentales. La joven mantiene estos días un discreto romance con el jugador de baloncesto Devin Booker, aunque a diferencia de idilios pasados, por lo menos ahora se anima ocasionalmente a compartir alguna foto de su chico o a expresar públicamente lo feliz que es a su lado.

En el último episodio del reality ‘The Kardashians’, cuya primera temporada lleva emitiéndose desde el pasado abril en Hulu y Disney+, la estrella de las pasarelas ha ido un paso más allá al sincerarse, de forma breve pero significativa, sobre su historial amoroso, admitiendo que en el pasado sufrió varias relaciones “tóxicas”. Todo se enmarca en una fuerte discusión que ha mantenido frente a las cámaras con su antiguo cuñado Scott Disick, padre de los tres hijos de Kourtney Kardashian.

El empresario no dudó en reprochar a Kendall que no fuera invitado a la fiesta que esta organizó para celebrar su cumpleaños, así como a otros eventos familiares por iniciativa, eso sí, de la mencionada Kourtney. Visiblemente alterada, la estrella televisiva se desahogó con sus hermanas sobre el malestar que le generó esta pelea verbal, especialmente porque ella nunca ha querido involucrarse tanto en esas desavenencias que a ella no le competen.

“Trata de llegar a ella [Kourtney] a través de mí todo el rato. Y yo digo: No quiero involucrarme en eso. He estado en bastantes relaciones tóxicas y no lo soporto. Así que me cierro en banda“, ha explicado Kendall antes de acusar a Scott de hacerse la víctima y no aceptar que su historia de amor con Kourtney Kardashian terminó definitivamente en 2015.

También te puede interesar:

Kendall Jenner posa sin sostén y con una tanguita que apenas cubre lo más íntimo

Kendall Jenner se vuelve viral por video que muestra su cuestionable forma de cortar un pepino