Kendall Jenner se vuelve viral por video que muestra su cuestionable forma de cortar un pepino

Kendall Jenner quizás nunca antes haya necesitado cortar un pepino y todo mundo se dio cuenta de esto luego de ver el episodio más reciente de ‘The Kardashians’.

Durante el capítulo, se ve a la modelo en la cocina de su madre, Kris Jenner, quien le pregunta si le gustaría que su chef le preparara un refrigerio, a lo que Kendall responde: “Lo hago yo misma. Solo voy a cortar un poco de pepino, es bastante fácil”.

El resultado: fanáticos desconcertados, por la estrategia de corte de Kendall. En un momento tenía los brazos cruzados de manera extraña mientras sostenía el cuchillo en una mano y la punta del pepino en la otra, en lugar de simplemente intercambiar qué mano sostiene cada elemento.

“Obsesionada con Kendall Jenner tratando de demostrar que no es una niña rica, mimada y fuera de onda al insistir en hacer su propia merienda y casi dislocarse el hombro tratando de cortar un pepino”, opinó un usuario de Twitter.

“Kendall Jenner tratando de cortar un pepino es lo más trágico que he presenciado”, comentó otra persona.

Si bien, la mayoría se reiría de la oferta de un chef profesional contratado para simplemente cortar un pepino para una mujer de 26 años, después de presenciar el intento de Kendall de hacerlo por su cuenta, probablemente hubiera sido lo mejor.

“Ten cuidado, porque me corté el otro día”, advirtió Kris a su hija mientras Kendall continuaba luchando con el cuchillo.

“Lo sé, estoy un poco asustada”, le contestó la modelo y luego mira a la cámara y admite su culpa.

“Definitivamente no soy una buena cortadora, así que no me acerques. No soy profesional en absoluto”, dijo. tragic! https://t.co/DY2pnbg2vk— Kendall (@KendallJenner) May 12, 2022

