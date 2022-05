Chiquis Rivera le da las gracias a su mamá por haberla dejado fuera de su herencia: “Me enseñó a trabajar”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En entrevista con Ventaneando la periodista Rosario Murrieta le preguntó a Chiquis Rivera sobre la herencia de Jenni. La pregunta, sin lugar a dudas, fue dura. Porque buscaba una reacción de la hija de la “Diva de la Banda” sobre el hecho de haberla dejado afuera de su herencia.

Rosario quería saber qué es lo que Chiquis le diría actualmente a su mamá por no haberle dejado nada de su legado. Chiquis Rivera dice que le daría las gracias.

“Gracias que me dejó fuera de la herencia, porque me ayudó a trabajar más. Apreciar el dinero. Me enseñó a trabajar. No nacimos ricas… El valor del dinero me enseñó. Me dejó fuera de la herencia, pero la mejor herencia que me dejó son mis hermanos”.

Chiquis reflexionó sobre este punto, y es que sabe que si su mamá le hubiese dejado cierta cantidad de dinero, ella tal vez no habría trabajado tanto como lo ha hecho hasta ahora para tener sus propios logros, su propio dinero y sus propios bienes. Es más, ella se ha desligado del apellido Rivera, para emprender carrera por su cuenta.

Aquí te dejamos parte de la entrevista, en donde además admite que le gusta ser un ejemplo de mujer curvy tanto para hombres como para mujeres, porque lo importante de esto es sentirse realmente guapos por fuera y por dentro.

