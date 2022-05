Chiquis Rivera: “Sí, soy una mujer curvy pero también me siento guapa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera le concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, pero también habló con el resto de conductores del programa Ventaneando. Ahí habló sobre sus planes para hacer un dueto con su mamá, Jenni Rivera. Y es que su abuelo tiene temas inéditos de la fallecida. Canciones que nunca han salido a la luz público, porque son de épocas en las que Jenni aún no era famosa.

Chiquis sí acotó que la decisión sobre ese material ahora lo tiene su hermana Jacqie Rivera, quien funge con el nuevo rol de albacea de la familia. Por lo tanto entendemos que este material no puede ser usado de manera indiscriminada por el resto del clan Rivera, porque forma parte de la herencia que ahora administra Jacqie.

Pero más allá del tema profesional, Chiquis también habló de lo personal. La periodista Mónica Castañeda le comentó que en la actualidad Chiquis es inspiración para muchas mujeres, por sus éxitos, no sólo por el tema físico. Sobre esto la hija de Jenni Rivera dijo: “Sí, soy una mujer curvy pero también me siento guapa”. También agregó: “Es más que nada cómo nos sentimos por dentro. Me encanta que yo sea un ejemplo para ellas”.

Sobre la herencia de su mamá, también habló y reveló qué le diría a su progenitora ahora, a sabiendas de que no le ha dejado ni un sólo centavo de su legado:

“Gracias que me dejó fuera de la herencia, porque me ayudó a trabajar más. Apreciar el dinero. Me enseñó a trabajar. No nacimos ricas. El valor del dinero me enseñó. Me dejó fuera de la herencia, pero la mejor herencia que me dejó a mis hermanos”.

“Si me hubiera dejado cierta cantidad, no sé que habría pasado. Dios tiene un plan, un plan perfecto”.

