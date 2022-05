Chiquis Rivera y su vida sin “La Diva de la Banda”: “Hemos tenido que aprender cómo caminar sin ella… y es muy difícil”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera llega a la Ciudad de México para promocionar su disco “Abeja Reina”, donde la cantante evita dar detalles sobre su divorcio de Lorenzo Méndez. “Yo le estoy dejando todo a los abogados. Ahorita estoy súper enfocada en mi disco y pueden escuchar todo el disco, ahí cuento muchas cosas”.

“No vine aquí a hablar de eso, ese es mi pasado, ya lo dejé en mi libro todo lo que yo tenía que decir, en mi disco también”, aseguró la joven intérprete. “Yo le deseo lo mejor a todas las personas que han cruzado por mi camino porque me han, de cierta forma, ayudado también y son maestros en mi vida, en mi camino y en mi destino”.

La hija de Jenni Rivera explica que en su nueva producción discográfica plasma muchas de sus vivencias, pues algunos temas son de su autoría, además de hacer un homenaje a su mamá con la canción “De Contrabando”.

“La inspiración ha sido de las experiencias de mi vida, lo que he pasado desde chiquita. Para ser la mujer que soy hoy, pues tuve que pasar cosas difíciles, cosas hermosas también y pues estoy cantando de eso. Está completamente plasmado mi corazón en este disco, estoy orgullosa de mi trabajo“.

La cantante confiesa que su vida y la de sus hermanos ha sido muy complicada desde el fallecimiento de Jenni Rivera. “Todo era mucho más hermoso cuando estaba mi mamá. Mi sonrisa era diferente, yo era más feliz y todos mis hermanos, pero pues ya van a ser 10 años, y hemos tenido que aprender cómo caminar sin ella, como vivir sin ella y es muy difícil; es un vacío que siempre digo ‘nunca se va a sanar completamente'”.

Chiquis señala que no sabía que su tío, Lupillo Rivera, había comentado que Jenni Rivera se había manifestado en su concierto de la Arena Monterrey, luego de que se le apagaran las luces durante su presentación, y es que el último concierto de ofreció “La Diva de la Banda” fue en ese mismo escenario.

“La verdad no he hablado con él, es la primera vez que escucho de esto pero si él la sintió, quién soy yo para decir que no es cierto. Yo he sentido la presencia de mi mamá, no de esa manera, pero sí la he sentido especialmente en el escenario; pero bueno, voy a hablar con él y le voy a preguntar”, concluyó.

