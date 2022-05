Kylian Mbappé se defiende de las críticas: “Nunca hablé de dinero ni con Florentino ni con Al-Khelaïfi”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pasan los días y el tema de Kylian Mbappé y su rechazo al Real Madrid para renovar con el París Saint-Germain (PSG), sigue más vigente que nunca, y es que tras la múltiples acusaciones que recibió por supuestamente quedarse en Francia por dinero, el propio jugador ha salido en rechazo de las mismas.

El delantero francés concedió este lunes una detallada entrevista al diario ‘Marca’ de España, en la que, entre muchas cosas, aclaró que nunca habló de dinero con Florentino Pérez o Nasser Al-Khelaïfi, presidentes del Real Madrid y PSG respectivamente.

#LaPortada "Nunca hablé de dinero con Florentino" 🗞️



👉 @KMbappe elige @marca para dar explicaciones a la afición del Madrid pic.twitter.com/E3toL4hU3i — MARCA (@marca) May 23, 2022

“¿Si me quedo por dinero? Estoy un poco triste porque desde que empecé a jugar al fútbol demostré a todo el mundo que tenía la paciencia para jugar. Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes… nunca de dinero”, dijo Mbappé en el inicio de la entrevista.

“La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al-Khelaïfi”, agregó.

“Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco, pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostrar que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz”, aclaró.

En ese sentido, el joven campeón del mundo con Francia, habló del hecho de que hasta el propio presidente de su país, Emmanuel Macron, intervino para que se quedara en el Parque de los Príncipes.

“Es algo especial. Nunca me imaginé hablar con alguien así solo por mi nuevo contrato. Fue increíble hablar con él y con toda esta gente importante, pero al final ha sido mi decisión y ellos me han dado buenos consejos, solo puedo decir cosas buenas… Pero es mi decisión”, puntualizó.

“He pensado mucho en lo que podía hacer y en lo que puedo ser. Mi elección ha sido quedarme en mi país porque soy francés y estar en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG. Creo que es una buena decisión porque es mi decisión”, argumentó.

A su vez, ‘Donatello’ fue consultado por una supuesta cláusula en su contrato que le permita dejar al PSG después del Mundial Qatar 2022, algo que negó de inmediato. “En España puedes tener esas cláusulas, pero en Francia no. Por el momento, para ser honesto, solo pienso en mi nuevo contrato y en la temporada que viene”, indicó.

“No quiero pensar en otras cosas porque tienes que respetar a todo el mundo si quieres ser un gran jugador, y ahora tengo que respetar a mi club. Por el momento soy jugador del PSG“, precisó el jugador.

